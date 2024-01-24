«Покупкой довольна на все 100%». ТВ-приставку realme TV Stick 4K сливают со скидкой на AliExpress

ТВ-приставку realme TV Stick можно приобрести за 3 358 р. на AliExpress. Он может превратить любой телевизор в Smart TV на платформе Google TV.
Google TV — этот тот же Android TV с привычным магазином Google Play и возможностью установки APK-файлов. В компактном стике 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Приставка гоняет 4K 60 FPS, поддерживает HDR10+ и HDMI 2.1.
Дистанционный пульт оснащается функцией голосового управления.
В карточке товара 752 отзыва, а средня оценка — 4,8 балла.
«Покупкой довольна на все 100%. Упаковка очень качественная. Всё просто замечательно. Подключила легко. Всё очень доступно», — из отзывов.
Стоимость 3 358 р. активируется при выборе доставки realme TV Stick из Китая. Для сравнния стоимость гаджета в сетевых магазинах стартует от 5 899 р.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158