«Покупкой довольна на все 100%». ТВ-приставку realme TV Stick 4K сливают со скидкой на AliExpress

Николай
realme TV Stick 4K

ТВ-приставку realme TV Stick можно приобрести за 3 358 р. на AliExpress. Он может превратить любой телевизор в Smart TV на платформе Google TV.

Google TV — этот тот же Android TV с привычным магазином Google Play и возможностью установки APK-файлов. В компактном стике 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Приставка гоняет 4K 60 FPS, поддерживает HDR10+ и HDMI 2.1.

ТВ приставка realme

Дистанционный пульт оснащается функцией голосового управления.

В карточке товара 752 отзыва, а средня оценка — 4,8 балла.

«Покупкой довольна на все 100%. Упаковка очень качественная. Всё просто замечательно.  Подключила легко. Всё очень доступно», — из отзывов.

Стоимость 3 358 р. активируется при выборе доставки realme TV Stick из Китая. Для сравнния стоимость гаджета в сетевых магазинах стартует от 5 899 р.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

Mers
+4808
Mers
2ОЗУ это норма или мало?
Сегодня в 14:51
#
Mers
+4808
Mers Николай Сеткин
А можно в нее запилить эмуляторы? Если да, то 2ОЗУ хватит, геймпад подключить можно?
Сегодня в 14:54
#
Николай Сеткин
+14
Николай Сеткин Mers
Теоретически можно, железа хватит без проблем какие-нибудь ромы NES и Sega погонять, а вот по подключению геймпадов не подскажу
2 часа назад в 15:01
#
tellurian
+2820
tellurian
Браузер есть? Могу с неё онлайн кино запустить?
2 часа назад в 15:16
#
kardigan
+3455
kardigan tellurian
Без проблем. Это та же система, что стоит в смарт тв андроид. Фильмы и игрухи, что идут в смартах есть и здесь. Для пиратских и просто просмотров кино или видеохостингов хороший вариант. Но лучше наверное выбирать евро тест.
2 часа назад в 15:22
#
tellurian
+2820
tellurian kardigan
У меня есть три разных ТВ на Андройд и в них браузеры нормально не работают с сайтами кино. Из-за обилия рекламы и прочего, кино не посмотреть. То звука нет, то перезагружается во время кино.
Lampa и киноработа работают лучше. Но там не всегда всё есть.
На компьютере и планшете сайты работают прекрасно.
2 часа назад в 15:46
#
kardigan
+3455
kardigan tellurian
На моей лыже LG реклама в настройках отключается. Правда не скажу как это работает, поскольку не пользуюсь смарт функциями тв. Работает Apple TV., а тв каналы я не смотрю и получается использую тупо как панель 4K
2 часа назад в 15:56
#
tellurian
+2820
tellurian kardigan
У меня Кинопоиск работает и кинопаб на ТВ Сони. Иногда бывает хочу онлайн посмотреть через браузер.
час назад в 15:57
#
+288
Alex82 tellurian
Онлайн кино через браузер?🤦🏻‍♂️ Что за глупости… Для просмотра фильмов есть же куча разных приложений, типа Lampa, Vo kino, Atodo и т. д. Также торренты можно смотреть онлайн (Num + torserev)…
час назад в 16:05
#
+288
Alex82 tellurian
Браузеры в тв не для просмотра кино, это не компьютер/планшет. Ни в одном тв (даже ооочень дорогом) вы не посмотрите нормально фильм
час назад в 16:09
#
+288
Alex82 tellurian
Что за странные вопросы?😳🤦🏻‍♂️ Конечно сможете, это ж обычная приставка (стик) типа Xiaomi, Ugoos и т. д.
2 часа назад в 15:39
#
tellurian
+2820
tellurian Alex82
Куплю потестировать.
2 часа назад в 15:46
#
tellurian
+2820
tellurian
О, новый автор. Добро пожаловать!
2 часа назад в 15:17
#
13den666
+481
13den666
Понимаю что реклама … но не нужно заваливать пушами
2 часа назад в 15:45
#
+37
woofeer
А как у нее дела с WiFi? Отваливается? И как дела с перегревом? А то все смотрю эти приставки. То на одно, то на другое в основном жалуются.
2 часа назад в 15:48
#