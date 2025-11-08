Полезные гаджеты для комфортной игры на iPhone и Android-смартфонах







Большинство актуальных смартфонов, включая среднебюджетные модели, вполне неплохо справляются с современными играми. За счёт этого многие предпочитают мобильный гейминг консольному. Но зачастую играть на смартфоне подолгу неудобно, особенно в шутеры, роглайки и консольные порты. Нашли для вас аксессуары, с которыми играть станет намного комфортнее.

Универсальный геймпад с поддержкой Android, iOS, ПК и Nintendo Switch. Он подключается по Bluetooth или через USB-C (по проводу) и оснащён выдвижной рамкой, подходящей для смартфонов длиной от 120 до 215 мм. Эргономичная форма позволяет играть часами без ощущения усталости. Также модель получила стики и триггеры с эффектом Холла, которые обеспечивают максимальную точность и долговечность, асимметричные вибромоторы для реалистичной отдачи и приложение для настройки кнопок. Питается геймпад от аккумулятора на 1000 мАч.Более доступный геймпад для Android и iOS с подключением через USB Type-C. Он работает напрямую от смартфона и поддерживает сквозную зарядку. Сам геймпад довольно лёгкий. В нём предусмотрена растягивающаяся конструкция для фиксации смартфонов длиной от 105 до 213 мм. Контроллер оснащён точными стиками с эффектом Холла, мягкими триггерами и функцией Turbo, обеспечивая удобное и отзывчивое управление в любых мобильных играх.Продвинутый мобильный геймпад с активным охлаждением и подключением через USB Type-C. Он совместим с Android и iOS. Ключевая особенность — вентилятор с радиатором, предотвращающий перегрев смартфона. Ещё эта модель оснащена механическими кнопками ABXY, аналоговыми триггерами и стиками на эффекте Холла. Контроллер поддерживает одновременную зарядку телефона и кулера, имеет встроенный 3,5-мм аудиоразъём и подходит для смартфонов длиной от 100 до 180 мм. Через приложение GameSir можно регулировать вибрацию, мёртвые зоны стиков и калибровать кнопки.Мощный магнитный кулер для смартфонов, который снижает нагрев и обеспечивает стабильную производительность в играх. Он использует термоэлектрический элемент Пельтье для быстрого отвода тепла и предотвращения троттлинга даже при длительных игровых сессиях. Кулер крепится с помощью магнитов MagSafe и работает тихо. Также есть RGB-подсветка. Заряжается гаджет по USB-C.Ещё один игровой кулер для смартфонов с термоэлектрической пластиной и вентилятором с семью лопастями. Он способен отводить до 30 Вт тепла и снижать температуру устройства до 41 градуса. Крепится с помощью магнитов или комплектной прищепки. Ещё кулер оснащён RGB-подсветкой, портом USB-C для зарядки и интеллектуальным контролем температуры через датчик NTC.Беспроводные наушники-вкладыши от суббренда Xiaomi с 13-мм драйверами, Bluetooth 5.3 и системой ENC, которая эффективно подавляет фоновые шумы во время звонков. Главная особенность модели — игровой режим, который сводит задержку к минимуму. Корпус представлен в геймерском стиле с RGB-подсветкой и удобной эргономикой, подходящей для длительного ношения. Время автономной работы достигает 30 часов с кейсом, зарядка осуществляется через порт USB-C.Ещё одна игровая гарнитура, но в форм-факторе затычек. Они оснащены 10-мм драйверами с задержкой звука около 65 мс и стабильным подключением по Bluetooth 5.3. Наушники работают до 23 часов с учётом кейса, поддерживают сенсорное управление и оснащены двойными микрофонами для чёткой голосовой передачи. Также Black Shark Lucifer T7 получили игровой дизайн, комфортную эргономику и влагозащиту IPX5.РекламаООО «Алибаба.ком (РУ)»ИНН: 7703380158erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp