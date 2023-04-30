Полезные и функциональные гаджеты с AliExpress для спорта, работы или отдыха

В новой подборке с AliExpress вы найдете несколько полезных вещей, которые помогут комфортно работать и отдыхать летом. Есть интересный гаджет для поддержания себя в тонусе.
Подставка под ноутбук с охлаждением и подсветкой
Устройство предназначено для ноутбуков не больше 17-дюймов. Имеется три режима работы кулеров, мощность которых регулируется на дисплее снизу. Для удобства можно выбрать угол наклона подставки.
Из отзывов: главную функцию выполняет достойно, ноутбук охлаждает, в стресс тесте процессора дает минус 4 градуса с проца, но у меня обычный офисник, на игровом ноуте отверстий под вентиляцию снизу больше, я думаю, что и результат будет лучше, в общем и целом брать можно.
Купить подставку под ноутбук с охлаждением от 2 158 р.
Хладоэлементы
Состав этих пакетов превращает воду в охлаждающий гель. Лучше всего использовать хладоэлементы в термосумке. Достаточно кинуть несколько штук и напитки останутся прохладными даже в самую сильную жару. Длительность охлаждения зависит от количества налитой жидкости и объема пакетов, выбрать который можно у продавца.
Из отзывов: водой залил и готово, в гель превращается через пару минут. Замораживал, проверял сколько продержит: три пакета были залиты до отметки 400мл вот они продержались на размораживание в сумке-холодильнике больше 24 часов, другие три пакета залил до отметки 250мл растаяли раньше.
Купить хладоэлементы от 539 р.
Смартфон realme C55
Новинка может похвастаться приемлемой ценой, премиальным дизайном и «островком» как у iPhone. Realme C55 один из немногих смартфонов, которые получили 256 ГБ внутренней памяти в данной ценовой категории. Все плюсы можно узнать в нашем подробном обзоре.
Из отзывов: пришел телефон, заряжен на 56%, упакован отлично, полный комплект плюс стекло, силиконовый чехол, зарядник, шнур, документы есть на русcком, в телефоне быстро установил русский язык, гарантия — 12 месяцев.
Купить смартфон realme C55 от 14 392 р.
Беспроводные наушники UGREEN HiTune X6
Bluetooth-наушники выдают чистый звук с глубоким басом и умеренными верхними и нижними частотами. Одного заряда кейса хватает до 26 часов прослушивания музыки, если не использовать шумодав. Сенсорное управление позволяет отвечать на звонки, перематывать и регулировать громкость треков.
Из отзывов: звук шикарный с глубоким басом, но как только включаешь шумодав, звук убавляется и басы пропадают. Окружающие слышат музыку. Брал Huawei FreeBuds 4i, для меня Ugreen по звуку лучше, по подключению к разным гаджетам тоже.
Купить UGREEN HiTune X6 3 284 от р.
Портативный вентилятор
Охлаждение в жаркий день нужно не только технике, но и ее пользователям. Компактный вентилятор работает от USB-порта и регулируется по углу наклона. Установить можно на рабочем столе или панели автомобиля. Есть три уровня мощности вентилятора.
Из отзывов: вентилятор соответствует описанию, работает бесшумно. Три скорости. Компактный. Устойчивый. Получили через две недели. Отличный вентилятором довольны.
Купить портативный вентилятор от 835 р.
Умная скакалка Xiaomi
Гаджет подсчитывает прыжки и фиксирует прогресс во время тренировок. Результат можно посмотреть в приложении на смартфоне или на дисплее одной из ручек устройства. Есть бесшумный режим — соединительные ручки меняются на утяжелители. Если заниматься по 20 минут в день, заряда аккумулятора хватит на 20 дней.
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