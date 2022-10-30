Получаем скидку на Яндекс Маркете

В этой небольшой заметке хотим поделиться промокодом на скидку в Яндекс Маркете. Он позволит снизить стоимость первого заказа на 500 р. в приложении на сумму от 2 500 рублей.
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Промокод на скидку
- Копируем промокод: REF_FZSPZVF
- Применяем его в корзине непосредственно перед оплатой первого заказа на сумму от 2 500 рублей
- Промокод актуален до 29.11