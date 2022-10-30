Яндекс Маркет

Получаем скидку на Яндекс Маркете

Николай
Яндекс Маркет

В этой небольшой заметке хотим поделиться промокодом на скидку в Яндекс Маркете. Он позволит снизить стоимость первого заказа на 500 р. в приложении на сумму от 2 500 рублей.

Что интересного в Яндекс Маркете

Начиная с 31 октября на Яндекс Маркете начнется большая распродажа 11.11. С различными выгодными предложениями вы сможете ознакомиться в специальном разделе маркетплейса. Напомним, покупки на Яндекс Маркете теперь доступны в приложении Яндекс GO.

Промокод на скидку

  • Копируем промокод: REF_FZSPZVF
  • Применяем его в корзине непосредственно перед оплатой первого заказа на сумму от 2 500 рублей
  • Промокод актуален до 29.11
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