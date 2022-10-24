Практичный и дешёвый мини-экран с AliExpress — для геймеров и не только
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress очень интересный гаджет — 3,5-дюймовый IPS-экран, который подключается к компьютеру по USB и отображает полезную информацию. На него можно вывести время, дату, погоду и системную информацию (загрузка процессора, потребление оперативной памяти, скорость интернета и т. п.)
Этот экран можно разместить внутри компьютерного корпуса, у монитора или в любом другом месте. Экран цветной и яркий, а с помощью специального приложения можно менять темы оформления и выбирать, какие данные должны отображаться.
Он стоит недорого — всего около 1500 рублей, но способен преобразить компьютер, особенно игровой. Он пригодится тем, кто любит мониторить состояние компонентов и системных процессов. В комплектацию входит сам экран, кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и подставка с возможностью менять угол наклона экрана.
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