Представлен недорогой, но мощный смартфон Poco F7. Его уже можно урвать на распродаже с большим дисконтом

Александр


Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco представил очередную новинку, и это потенциальный хит — Poco F7.  В честь премьеры этот смартфон выставлен на AliExpress в официальном магазине Poco по сниженной цене.

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Характеристики Poco F7:

  • Экран AMOLED 6,83 дюйма с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологий HDR10+ и Dolby Vision
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (более 2 млн баллов в AnTuTu)
  • Набор камер: главная 50 Мп с оптической стабилизацией (Sony IMX882) + ультраширик 8 Мп
  • Фронтальная камера 20 Мп
  • Аккумулятор 6500 мАч с 90-ваттной зарядкой
  • Оперативная память 12 ГБ + расширение из накопителя
  • Накопитель 256 или 512 ГБ
  • Модули NFC, GPS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, LTE, 5G
  • Защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP68


Poco F7 можно взять на AliExpress дешевле чем за 28 тысяч рублей. В этой ценовой категории у новинки очень мало соперников.


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6
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Комментарии

+11
shak
Выкладываю айпхон на авито
Сегодня в 18:16
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iProJora
+272
iProJora
Таможне отстегнёшь ещё и в итоге получается, что лучше купить iqoo 10 neo для России на маркетплэйсах.
2 часа назад в 19:15
#
+8
Slepoy2.0
А ещё лучше купить iPhone.
2 часа назад в 19:46
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