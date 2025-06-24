Представлен недорогой, но мощный смартфон Poco F7. Его уже можно урвать на распродаже с большим дисконтом

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco представил очередную новинку, и это потенциальный хит — Poco F7. В честь премьеры этот смартфон выставлен на AliExpress в официальном магазине Poco по сниженной цене.
- Экран AMOLED 6,83 дюйма с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологий HDR10+ и Dolby Vision
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (более 2 млн баллов в AnTuTu)
- Набор камер: главная 50 Мп с оптической стабилизацией (Sony IMX882) + ультраширик 8 Мп
- Фронтальная камера 20 Мп
- Аккумулятор 6500 мАч с 90-ваттной зарядкой
- Оперативная память 12 ГБ + расширение из накопителя
- Накопитель 256 или 512 ГБ
- Модули NFC, GPS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, LTE, 5G
- Защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP68
Poco F7 можно взять на AliExpress дешевле чем за 28 тысяч рублей. В этой ценовой категории у новинки очень мало соперников.
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