Представлены Commo OST Earphones — недорогие наушники от «Яндекса»

Первые вакуумные наушники бренда получили влагозащиту, зарядку по «воздуху» и не только.
Как заявляет производитель, Commo OST Earphones протянут до 6 часов на одном заряде, а вместе с кейсом — до 32 часов. Модель представлена в трех цветах: серый, лавандовый и белый. С наушниками в комплекте идут зарядный кабель USB-C и и два набора сменных амбушюр разного размера. На старте цена наушников составляет 4 990 руб.
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