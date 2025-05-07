Представлены Commo OST Earphones — недорогие наушники от «Яндекса»

Артем
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Первые вакуумные наушники бренда получили влагозащиту, зарядку по «воздуху» и не только.

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Производственное подразделение «Яндекс Фабрика» представило Commo OST Earphones — новые и первые вакуумные наушники бренда. Гаджет обеспечивает частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц и получил систему активного «шумодава». Управлять треками можно как с помощью смартфона, так и сенсорном. Кроме того, новинка защищена от влаги и пыли по стандарту IPX4 и поддерживает беспроводную зарядку.

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Как заявляет производитель, Commo OST Earphones протянут до 6 часов на одном заряде, а вместе с кейсом — до 32 часов. Модель представлена в трех цветах: серый, лавандовый и белый. С наушниками в комплекте идут зарядный кабель USB-C и и два набора сменных амбушюр разного размера. На старте цена наушников составляет 4 990 руб.

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ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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Источник:
Яндекс Маркет
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