Прокачиваем рабочий стол: 9 крутых и практичных гаджетов с Яндекс Маркета

Артем
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Если вы считаете, что компьютерный стол с кучей гаджетов и наворотов удел геймеров, то сильно ошибаетесь. Приятно, когда со всех сторон не торчат провода, половина пространства не усеяна переходниками. Ночью можно включить свет, при этом не мешать жене и ребенку спать, а днем наслаждаться эстетикой выбранных устройств. И для этого необязательно быть гиком, хотя одно другому не мешает. Собрали на Яндекс Маркете несколько товаров, с которыми удобно жить и комфортно работать. 

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Саундбар Razer Leviathan V2 X Pikachu Edition

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Стильный, громкий, яркий — все, что нужно знать об этом саундбаре. Двойной динамик на 65 Вт раскачает любое помещение кристально чистым звуком с густыми басами и напомнит соседям о вашем существовании. Цепляется по USB-C или Bluetooth, подойдет и для игр на ПК и для просмотра кино на телевизоре. А яркий дизайн с Пикачу и RGB-подсветку неприменно оценят гики. Слишком вызывающе? Более сдержанная (и дешевая) модель с аналогичными характеристиками — ТУТ.

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Цифровая рамка Divoom Pixoo 64х64

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Этот пиксельный гаджет поселился у половины редакторов нашего портала. Потому что включил, и сразу +10 к хорошему настроению. Дизайн меняй хоть каждый день — в приложении тонна готовых изображений и анимаций, можно накреативить что-то свое в редакторе приложения. Нужна польза — привязываем виджеты погоды, часы, просмотры на YouTube и многое другое. Крутейший подарок ребенку, взрослому и конечно же себе.

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Умный ночник KOJIMA RGB

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Лампа не имеет никакого отношения к известному геймдизайнеру Хидео Кодзиме, но не менее гениальна. Управление сенсорное, слушается Алису, Марусю и Google-ассистента. Для стримеров и блогеров создаст освещение на любой вкус — 16 млн оттенков, думаю, хватит всем. Тем кто попроще, послужит светильником на прикроватном столике для чтения перед сном.

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Лампа для монитора Xiaomi Mijia Display Light Lamp

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Мастхэв для ночных трудяг за компом и тех, кто спит у них за спиной. Лампа цепляется за верхнюю рамку и подойдет ко всем современным моделям мониторов. В чем прелесть: освещение направлено на стол, никого не слепит, регулируется по яркости, температуре и ширине освещения. Для настройки в комплект входит классная шайба с плавным ходом, размещается в любой точке рабочего места. И больше не надо ломать глаза, глядя на тусклые кнопки клавиатуры.

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Беспроводная зарядка-ночник Kitfort

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Добавим теме освещения немного практичности и эстетики ретро. Гаджет 2 в 1 зарядит смартфон, часы, наушники и подсветит ночью стол, если что-то затерялось. Чтобы случайно не снести лампу, ее защитили металлической решеткой. К привычной регулировке яркости добавили эффект мерцания пламени. Повелевать светом предложено не унылыми кнопками или сенсорами, а механической крутилкой с хромированным покрытием. 

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Механическая клавиатура Wolf K3

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Многие мечтают о механике, но далеко не всем она заходит, что в играх, что в работе. Wolf K3 — хороший вариант распробовать новый тип клавиатуры, и не отваливать за нее бешеные деньги. Да сравнивать ее с топовыми вариантами не стоит, но понять в чем суть вполне можно. Кроме того, модель и выглядит не как дешевая подделка и вполне стильная: контраст темных и светлых клавиш, кейкапы съемные, свичи не громкие, счистится на ура, RGB-подсветка на месте. 

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Игровая мышь A4Tech x Bloody R90 Plus Naraka

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Дерзкая коллаба известных брендов A4Tech и Bloody. Гаджет по праву можно называть самым что ни на есть геймерским устройством. Смелый дизайн, игровой сенсор на 5000 dpi скоростью 1 мсек, семь клавиш и металлические ножки. Провода не мешают — их нет, покрытие суперприятное. Но не такое приятное как цена мышки. 

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Зарядное устройство UGREEN Robot 65W

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Есть гаджеты красивые, есть полезные. А робот-зарядка от Ugreen — и то и другое. Компактный, есть два порта USB-C и один USB-A, так еще и ми-ми-мишно улыбается, когда стоит без дела. Ну как такого не купить? Тем более по такому приятному ценнику.

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Подставка-хаб под монитор Satechi

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А вот тут все серьезно. Ведь не просто так компании Satechi доверилась сама Apple по производству своих аксессуаров. Премиальная отделка из алюминия, строгий дизайн и неоспоримая практичность. Судите сами: три USB-A 3.0, скоростной USB-C, пара слотов под карты SD и microSD, разъем для наушников. Даже крепления на дне подставки есть, чтобы провода не болтались. Практично? Да! Дорого? Да! Нужно? Еще бы.

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Комментарии

lonelysoul
+406
lonelysoul
Зачем нужна лампа для монитора? Зачем подсвечивать монитор? Будут же блики и цвета станут тусклее. Кто пользуется, напишите, в чем польза?
час назад в 18:39
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+959
Paspartu lonelysoul
В описании ведь всё подробно написано
час назад в 18:47
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