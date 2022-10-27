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Промокод на 33 дня подписки в онлайн-кинотеатр PREMIER

Николай
PREMIER

Нашли промокод на 33 дня подписки в PREMIER. Это онлайн-кинотеатр с большим выбором эксклюзивных проектов.

На платформе PREMIER есть возможность скачивания контента для дальнейшего просмотра офлайн. Сервис работает в большинстве стран мира, а это значит, что фильмы и сериалы вы сможете посмотреть в поездке за пределами России.

По истечению 33 дней стоимость подписки составит 199 рублей в месяц.
  • Промокод: z7sbe3zu
  • Куда вводить: сюда

Что посмотреть в PREMIER

ЮЗЗЗ

ЮЗЗЗ — самый опасный район Ростова-на-Дону, где грабят, торгуют наркотиками и делят зоны влияния два криминальных авторитета. Один жаждет полной власти, другой — сохранить за собой свою территорию. В центр бандитских разборок попадает Рав — простой парень, мечтающий, как и все, о деньгах и лучшей жизни.



ЭПИДЕМИЯ 2

Жесткая драма, развернувшаяся на фоне глобальной катастрофы. Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Деньги теряют свою ценность, а те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и выживание. Среди них и Сергей. Ему придется спасти из умирающего города свою семью — точнее, две своих семьи.



ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

Чем может обернуться обычное телевизионное реалити-шоу для его участников? 16 человек отправляются в дикую сибирскую тайгу, чтобы побороться за один миллион евро. Правила просты: никакой еды, личных вещей, электричества, связи и цивилизации на сотни километров вокруг. Победит тот, кто дойдет до конца. Но ТВ-проект превращается в смертельно опасную игру.



PREMIER
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Комментарии

Seagull
–463
Seagull
По ссылке пустой экран
5 июля 2022 в 13:15
#
protexx
+1
protexx
всё работает,подписка активна до 7 августа
5 июля 2022 в 14:30
#
–26
oskar
Всё это уже давно видели и без всяких подписок и онлайн кинотеатрах.
5 июля 2022 в 21:11
#
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