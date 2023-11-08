Распродажа 11.11 на AliExpress: полезные ссылки со скидками и подборка полезных гаджетов

С 11 по 18 ноября стартует крупнейшая ежегодная распродажа — время, когда можно урвать ценные товары с хорошей скидкой. А пока на AliExpress стартует «Разогрев», добавляйте понравившиеся лоты в корзину, пока они не закончились, а 11.11 цены заметно снизятся.
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Также в период распродажи будет действовать правило «Больше = дешевле», а за первую покупку от 1111 рублей AliExpress дарит 1111 баллов кэшбека, которые можно потратить в будущем.
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А мы как всегда представляем подборку гаджетов, которые нам приглянулись больше всего.
Смартфон POCO X5
Это глобальная версия смартфона, который может похвастаться большим 6,6-дюймовым AMOLED-экраном, частотой 120 Гц ми производительным чипом Snapdragon 695. Также гаджет получил версии на 6 или 8 ГБ оперативной памяти, камеру 48 МП и быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Из отзывов: замечательный телефон, очень понравился, шустрый, задняя зеленая крышка просто шикарна. Полностью соответствует описанию и характеристикам. Отличные фото, ПО такое же, как и на других Xiaomi с некоторыми новшествами.
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Портативный пауэрбанк MagSafe от Baseus
Несмотря на свои увеличенные габариты, устройство крепко держиться на задней крышке смартфона при помощи магнитов, а мягкое покрытие не оставляет царапин на корпусе. Максимальная мощность заряда — 20 Вт. Емкость можно выбрать 10 000 или 20 000 мАч.
Из отзывов: отличная штука. Магнитная. Заряжает хорошо. Не такая уж тяжёлая. Собран и выглядит стильно. Я очень доволен.
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Динамический микрофон FIFINE
Набирающий популярность бренд уже зарекомендовал себя среди недорогих, но качественных решений в области звука. Данная модель получила кардиоидную направленность и возможность подключаться по XLR-кабелю, чтобы добиться максимально качественного звучания. Впрочем, есть возможность использовать простой USB-C. Дизайн аккуратный, с приятной RGB-подсветкой в нижней части корпуса.
Из отзывов: звучит отлично, чувствуется каждый вздох при полной чувствительности, благо шумодавы существуют и такие звуки никто не слышит, сам микро звучит отлично без искажений встроенная в микро звуковая карта звучит хорошо, лично я был доволен как слон.
Добавить микрофон FIFINE в корзину или купить от 5 735 р.
Планшет Teclast T40 Pro
Планешет получил 10-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, емкий аккумулятор на 7200 мАч, 8 ГЮ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Если этого мало, есть возможность вставить карту памяти.
Из отзывов: отличный планшет! Ничуть не хуже известных брэндов. Экран большой и яркий, сенсор хороший, звук тоже качественный и громкий, пямяти много, приложения работают без сбоев, игры тоже. Для моих нужд подходит идеально.
Добавить Teclast T40 Pro в корзину или купить от 14 978 р.
Беспроводные наушники Realme Buds Air 5 Pro
Одна из лучших моделей TWS-наушников бренда, которая по качеству звука и шумоподавления не уступает топовым AirPods Pro.
Из отзывов: звук потрясающий. Иногда даже не узнаю песни из своего пней листа, совершенно по-другому звучат с сочной серединой. Басы убрал.
Добавить Realme Buds Air 5 Pro в корзину или купить от 6 539 р.
Портативный SSD-диск Kodak X200
Накопитель позволяет мгновенно скачивать большие объемы информации для хранения или переноса на другое устройство. А аккуратный корпус 90×40 мм поместится даже в кармане. Объем хранилища — 1ТБ.
Из отзывов: доставка очень быстрая, ssd-накопитель выглядит качественно, характеристики соответствуют. Подключил к домашнему wi-fi маршрутизатору, всё работает. Спасибо продавцу, рекомендую.
Добавить SSD-диск Kodak в корзину или купить от 4 049 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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