Распродажа на AliExpress: топовые наушники и колонки Anker

Артем
Hc67148d301dc40bebabc9dc67075aaa.jpg

Китайский бренд электроники Anker проводит крупную распродажу на AliExpress. Она стартует 18 мая с хорошими скидками, ускоренной доставкой и бонусами, позволяющими дополнительно сэкономить.

Главный способ сэкономить прост — чем больше берешь, тем дешевле. Однако есть способ получить скидку, даже при покупке одного товара.

Как получить максимальную выгоду:

  • Купон на $35 при покупке товара от $70
  • Скидка 5% на любой товар при подписке на магазин Anker
  • Скидка 6% при покупке 4-х товаров
  • Скидка 2% при покупке 2-х товаров
  • Скидка $4 для заказов от $30
  • Скидка $8 для заказов от $60
  • Скидка $10 для заказов от $90

Все представленные купоны и скидки есть на главной странице распродажи. Они действуют до 19 мая.

Anker A20i

1.jpg

Наушники с быстрой зарядкой, последней версией Bluetooth 5.3 и автономностью до 28 часов вместе с кейсом.

Купить Anker A20i от 2 417 р.

Anker SoundСore Motion

2.jpg

Колонка поддерживает форматы в высоком разрешении с кодеком aptX, обладает мощностью звука 30 Вт, защищена от влаги по стандарту IPX7 и способна работать до 12 часов от одного заряда.

Купить Anker Soundcore Motion от 8 259 р.

Anker P20i

3.jpg

Гаджет поддерживает технологию Bass UP. Наушники работают до 10 часов и до 30 часов с зарядным футляром. 

Купить Anker P20i от 2 417 р.

Anker SoundCore 2

4.jpg

Два стереодинамика по 6 Вт каждый обеспечивают глубокий бас на протяжении 24 часов. Колонка компактная и не боится влаги благодаря стандарту IPX7.

Купить Anker SoundCore 2 от 3 314 р.

Anker Life Q30

5.jpg

Гибридные полноразмерные Bluetooth-наушники с тремя режимами активного шумодава и Hi-Res звучанием. Быстрая зарядка позволит звучать гаджету в течение 4-х часов после 5 минут у розетки.

Купить Anker Life Q30 от 6 639 р.

Anker Space A40 

6.jpg

Благодаря кодеку LDAC наушники передают кристально чистое звучание в формате без потерь, а активное шумоподавление оградит от посторонних звуков. Время работы наушников составляет 10 часов, а с кейсом до 50 часов.

Купить Anker Space A40 от 8 336 р.

Anker SoundСore 3 

7.jpg

Титановые драйверы и мощный стереобас совмещены в компактном варианте беспроводной колонки. Гаджет поддерживает технологию PartyCast, позволяющую объединить несколько колонок в единую аудиосистему.

Купить Anker SoundСore 3 от 4 589 р.

Anker Soundcore Sport X10

8.jpg

Наушники для тех, кто постоянно в движении. Гибкие заушины надежно удерживают устройство на голове даже во время самых активных тренировок, а защита по стандарту IPX7 убережет гаджет от попадания пота и дождя. Аккумулятор наушников рассчитан на 8 часов работы, вместе с кейсом на 32 часа. 

Купить Anker Soundcore Sport X10 от 6 669 р.

Anker Soundcore Motion Boom

9.jpg

Колонка создана для активного отдыха на природе. Ручка на корпусе позволяет с удобством переносить гаджет, а объемное звучание мощностью 30 Вт расшевелит любую компанию. Как и предыдущие модели есть защита по стандарту IPX7. Автономность — до 24 часов от одного заряда.

Купить Anker Soundcore Motion Boom от 8 858 р.

Anker Soundcore Life Q20

10.jpg

Гибридные беспроводные наушники имеют встроенный переключатель треков и регулировку звука. 4 микрофона подавляют окружающие шумы, оставляя вас наедине с музыкой на протяжении 40 часов. В стандартном режиме время прослушивания увеличивается до 60 часов от одного заряда.

Купить Anker Soundcore Life Q20 от 4 970 р.

Anker SoundCore Boost

11.jpg

Минималистичный дизайн в компактном исполнении найдет место как дома, так и в дороге. Колонка выдает чистый стереозвук с умеренным басом мощностью 25 Вт и готова звучать 12 часов без остановки.

Купить SoundCore Boost от 5 502 р.

Anker Soundcore Life P3

12.jpg

Bluetooth-наушники снабдили 11 мм драйверами для любителей качественного звука. 6 встроенных микрофонов обеспечивают идеальное шумоподавление как при прослушивании музыки, так и во время разговора. Для игроков есть режим задержки звука. От одного заряда гаджет протянет до 7 часов и с кейсом до 35 часов.

Купить Anker Soundcore Life P3 от 5 740 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Нашли для вас незаменимый утренний девайс на AliExpress. Недорого и практично
Камерофон realme 11 Pro+ появился на AliExpress за 26 000 рублей
Самые мощные часы Amazfit T-Rex Ultra рекордно подешевели на AliExpress. Они просто созданы для любителей экстремального спорта

Рекомендации

Рекомендации

Найден способ покупать на AliExpress на 35% дешевле
6 практичных гаджетов с AliExpress для дома и работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+11
Игорь Семёнов
В наличии была Anker SoundCore 2. Отработала года 2 через aux и начала пердеть. Использовал как усилитель звука монитора.А так, хорошее IP. Прошла через все круги ада и всё работает без заиканий. Годы использования 20-22
38 минут назад
#
tellurian
+5040
tellurian
До 14 цены были лучше.
Надо ждать новые акции.
37 минут назад
#