Распродажа на AliExpress: топовые наушники и колонки Anker

Китайский бренд электроники Anker проводит крупную распродажу на AliExpress. Она стартует 18 мая с хорошими скидками, ускоренной доставкой и бонусами, позволяющими дополнительно сэкономить.
Главный способ сэкономить прост — чем больше берешь, тем дешевле. Однако есть способ получить скидку, даже при покупке одного товара.
Как получить максимальную выгоду:
- Купон на $35 при покупке товара от $70
- Скидка 5% на любой товар при подписке на магазин Anker
- Скидка 6% при покупке 4-х товаров
- Скидка 2% при покупке 2-х товаров
- Скидка $4 для заказов от $30
- Скидка $8 для заказов от $60
- Скидка $10 для заказов от $90
Все представленные купоны и скидки есть на главной странице распродажи. Они действуют до 19 мая.
Anker A20i
Наушники с быстрой зарядкой, последней версией Bluetooth 5.3 и автономностью до 28 часов вместе с кейсом.
Купить Anker A20i от 2 417 р.
Anker SoundСore Motion
Колонка поддерживает форматы в высоком разрешении с кодеком aptX, обладает мощностью звука 30 Вт, защищена от влаги по стандарту IPX7 и способна работать до 12 часов от одного заряда.
Купить Anker Soundcore Motion от 8 259 р.
Anker P20i
Гаджет поддерживает технологию Bass UP. Наушники работают до 10 часов и до 30 часов с зарядным футляром.
Купить Anker P20i от 2 417 р.
Anker SoundCore 2
Два стереодинамика по 6 Вт каждый обеспечивают глубокий бас на протяжении 24 часов. Колонка компактная и не боится влаги благодаря стандарту IPX7.
Купить Anker SoundCore 2 от 3 314 р.
Anker Life Q30
Гибридные полноразмерные Bluetooth-наушники с тремя режимами активного шумодава и Hi-Res звучанием. Быстрая зарядка позволит звучать гаджету в течение 4-х часов после 5 минут у розетки.
Купить Anker Life Q30 от 6 639 р.
Anker Space A40
Благодаря кодеку LDAC наушники передают кристально чистое звучание в формате без потерь, а активное шумоподавление оградит от посторонних звуков. Время работы наушников составляет 10 часов, а с кейсом до 50 часов.
Купить Anker Space A40 от 8 336 р.
Anker SoundСore 3
Титановые драйверы и мощный стереобас совмещены в компактном варианте беспроводной колонки. Гаджет поддерживает технологию PartyCast, позволяющую объединить несколько колонок в единую аудиосистему.
Купить Anker SoundСore 3 от 4 589 р.
Anker Soundcore Sport X10
Наушники для тех, кто постоянно в движении. Гибкие заушины надежно удерживают устройство на голове даже во время самых активных тренировок, а защита по стандарту IPX7 убережет гаджет от попадания пота и дождя. Аккумулятор наушников рассчитан на 8 часов работы, вместе с кейсом на 32 часа.
Купить Anker Soundcore Sport X10 от 6 669 р.
Anker Soundcore Motion Boom
Колонка создана для активного отдыха на природе. Ручка на корпусе позволяет с удобством переносить гаджет, а объемное звучание мощностью 30 Вт расшевелит любую компанию. Как и предыдущие модели есть защита по стандарту IPX7. Автономность — до 24 часов от одного заряда.
Купить Anker Soundcore Motion Boom от 8 858 р.
Anker Soundcore Life Q20
Гибридные беспроводные наушники имеют встроенный переключатель треков и регулировку звука. 4 микрофона подавляют окружающие шумы, оставляя вас наедине с музыкой на протяжении 40 часов. В стандартном режиме время прослушивания увеличивается до 60 часов от одного заряда.
Купить Anker Soundcore Life Q20 от 4 970 р.
Anker SoundCore Boost
Минималистичный дизайн в компактном исполнении найдет место как дома, так и в дороге. Колонка выдает чистый стереозвук с умеренным басом мощностью 25 Вт и готова звучать 12 часов без остановки.
Купить SoundCore Boost от 5 502 р.
Anker Soundcore Life P3
Bluetooth-наушники снабдили 11 мм драйверами для любителей качественного звука. 6 встроенных микрофонов обеспечивают идеальное шумоподавление как при прослушивании музыки, так и во время разговора. Для игроков есть режим задержки звука. От одного заряда гаджет протянет до 7 часов и с кейсом до 35 часов.
Купить Anker Soundcore Life P3 от 5 740 р.
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