realme GT8 Pro уже продают на AliExpress дешевле 50 тысяч рублей

Бренд realme только анонсировал свой самый последний флагман realme GT8 Pro, а мы уже нашли его с очень большой скидкой и относительно быстрой доставкой.

Напомним, realme GT8 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и развёрткой 144 Гц, а также аккумулятором на 7000 мАч с проводной зарядкой до 120 Вт. Смартфон получил три камеры с основным сенсором на 50 Мп, перископом на 200 Мп и сверхшириком на 50 Мп, а разрешение фронталки составляет 32 Мп. Из уникального — сменный ободок блока камер. У нас уже вышел большой обзор realme GT8 Pro, в котором мы подробно разобрали этот девайс.

На AliExpress базовый realme GT8 Pro с 12/256 ГБ памяти продаётся за 46 999 рублей с учётом купона магазина. При этом продавцом выступает подтверждённый realme Official Store, а доставить до Москвы обещают за неделю.


