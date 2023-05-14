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Самые мощные часы Amazfit T-Rex Ultra рекордно подешевели на AliExpress. Они просто созданы для любителей экстремального спорта
Фархад Усманов —
Недавно вышедшие смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra с ударопрочным корпусом, набором функций для дайвинга, офлайн-навигацией и бешеной автономностью наконец-то упали в цене. Сейчас гаджет отдают за приемлемые 33 тысячи рублей, но нужно поспешить.
Amazfit T-Rex Ultra выглядят точно не хуже тех же Apple Watch Ultra, а местами даже более брутально. Часы предлагают корпус из полимерного сплава, с безелем и кнопками из нержавеющей стали, сертификацию по стандартам EN13319 и ISO 6245 для фридайвинга (можно нырять на глубину до 30 м) и двухдиапазонный GPS с офлайн-навигацией. Они настолько мощные, что выдерживают длительное пребывание на свежем воздухе при температуре от -30°C до +70°C. Такие часы особенно актуальны для жителей северных регионов.
Кроме того, «Ультры» оснащены ярким 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с набором из 120 циферблатов, датчиками для определения тренировок, компасом, барометром, альтиметром, пульсометром, пульсоксиметром (SpO2), а также функциями мониторинга стресса и сна.
Производитель утверждает, что часы могут проработать до 20 дней при обычном использовании и до 9 дней в интенсивном режиме. Подключить эту модель можно как к iPhone, так и к Android-девайсам.
Сейчас Amazfit T-Rex Ultra можно урвать по максимально выгодной цене. Для этого переходим по ссылке на AliExpress, забираем купоны продавца и видим в корзине заветные часики за 32 692 рубля.
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