Самые необычные TWS-наушники Baseus сливают за копейки на AliExpress. У них уникальный дизайн и солидная автономность
Фархад Усманов —
Мы часто делимся на iGuides интересными гаджетами, которые стоят не очень дорого, но при этом они сделаны довольно качественно и предлагают приличный набор функций. Сегодня заметили, что необычные беспроводные наушники от проверенной фирмы Baseus рухнули в цене. Речь идёт о модели AirGo AS01, которая внешне похожа на HUAWEI FreeClip, а стоит дешевле 2 тысяч рублей.
Baseus AirGo AS01 могут пофлексить конструкцией в виде клипсы. Таких наушников сейчас не очень много на рынке, но пользователи отмечают, что в них вполне комфортно заниматься спортом. В каждый наушник встроен 10-мм динамический драйвер и по два микрофона для шумоподавления и направленной передачи голоса. Активного шумодова тут нет, но это обусловленно экстравагантным дизайном.
Управление воспроизведением реализовано с помощью физических кнопок. Кстати, у Baseus также есть крутое приложение, в котором можно выставить более тонкие настройки звука. Весят наушники по 4,6 г, а подключаются Baseus AirGo AS01 по Bluetooth 5.3. Это обеспечивает одновременную работу с двумя устройствами и низкую задержку звука.
Без подзарядки Baseus AirGo AS01 выдают до 6 часов воспроизведения музыки, а суммарное время автономной работы с футляром составляет 25 часов. Заряжается гарнитура только по USB-C. Бонусом вы получите короткий кабель для зарядки и фирменные стикеры с маскотом бренда.
Обычно за эти TWS-наушники просят около 2,5 косарей, но прямо сейчас на AliExpress стильную гарнитуру Baseus AirGo AS01 можно купить всего за 1870 рублей с учётом купонов продавца.
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