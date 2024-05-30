Самые необычные TWS-наушники Baseus сливают за копейки на AliExpress. У них уникальный дизайн и солидная автономность

Мы часто делимся наинтересными гаджетами, которые стоят не очень дорого, но при этом они сделаны довольно качественно и предлагают приличный набор функций. Сегодня заметили, что необычные беспроводные наушники от проверенной фирмырухнули в цене. Речь идёт о модели, которая внешне похожа на HUAWEI FreeClip, а стоит дешевлемогут пофлексить конструкцией в виде клипсы. Таких наушников сейчас не очень много на рынке, но пользователи отмечают, что в них вполне комфортно заниматься спортом. В каждый наушник встроен 10-мм динамический драйвер и по два микрофона для шумоподавления и направленной передачи голоса. Активного шумодова тут, но это обусловленно экстравагантным дизайном.Управление воспроизведением реализовано с помощью физических кнопок. Кстати, у Baseus также есть крутое приложение, в котором можно выставить более тонкие настройки звука. Весят наушники по 4,6 г, а подключаютсяпо Bluetooth 5.3. Это обеспечивает одновременную работу с двумя устройствами и низкую задержку звука.Без подзарядкивыдают до 6 часов воспроизведения музыки, а суммарное время автономной работы с футляром составляет. Заряжается гарнитура только по USB-C. Бонусом вы получите короткий кабель для зарядки и фирменные стикеры с маскотом бренда.Обычно за эти TWS-наушники просят около, но прямо сейчас настильную гарнитуруможно купить всего зас учётом купонов продавца.