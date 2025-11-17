Самые необычные зарядки для iPhone и других смартфонов с AliExpress







С появлением MagSafe в iPhone около 5 лет назад сегмент беспроводных зарядок стал активно развиваться. Сегодня можно найти любые модели: от классических пластиковых до премиальных с изумрудами. Собрали для вас самые необычные док-станции с MagSafe, которые украсят ваше рабочее место или прикроватную тумбу.

Всем, кому нравится дизайн популярного трака Tesla, наверняка захочется «припарковать» свой iPhone на таком зарядном устройстве. Зарядная станция CyberDock 3-в-1 выполнена в форме мини-версии Cybertruck. Она позволяет одновременно заряжать iPhone, AirPods и Apple Watch. Также тут есть встроенная подсветка, которая светится во время зарядки. Помимо зарядного устройства MagSafe мощностью 15 Вт для iPhone, в комплект также входит специальная таблетка для Apple Watch, которая выдвигается из корпуса Cybertruck, а в багажнике можно заряжать AirPods.Гениальный гаджет — зарядная станция на три устройства со встроенным аккумулятором. Kuxiu K1 Ultra — необычная интерпретация MagSafe. Тут поворотная конструкция: часть пауэрбанка можно повернуть, чтобы открыть вторую площадку для зарядки часов или наушников. Кроме того, гаджет предлагает быструю беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью 25 Вт для iPhone 16/17 Pro и Pixel 10 Pro XL. Ёмкость батареи составляет всего 5000 мАч. В сложенном виде гаджет выглядит как типичный пауэрбанк с MagSafe, но в разложенном он может использоваться как подставка и зарядная станция 3-в-1.Если обычное зарядное устройство кажется вам слишком скучным, обратите внимание на Vikefon HT554. Это полнофункциональный аксессуар для зарядки, который также может выступать Bluetooth-колонкой, ночником и подставкой для телефона. Он поддерживает быструю магнитную зарядку мощностью 15 Вт для iPhone, а также может заряжать Apple Watch и AirPods. Гаджет идеально подходит для использования у кровати.Ещё одна необычная док-станция с MagSafe, специальной платформой для Apple Watch и площадкой для AirPods. Но тут ещё есть прикольный пиксельный дисплей, Bluetooth-колонка и функция будильника. Корпус сделан из алюминия, а панель MagSafe можно регулировать по наклону.