Самый мощный пауэрбэнк Baseus и ещё 3 крутых девайса сливают с огромными скидками на AliExpress. Такие вещи должны быть у каждого

Наверняка у многих наших читателей уже есть пауэрбэнки или мощные адаптеры питания. Однако качественных внешних аккумуляторов, как и розеток, никогда много не бывает. Особенно сегодня, когда количество гаджетов в наших домах растёт в геометрической прогрессии. Собрали топ-4 девайса от проверенного бренда Baseus, которые обязательно вам пригодятся. Главное, что сейчас их можно урвать с жирными скидками.
Уже завтра на AliExpress стартует масштабная распродажа со скидками до 80%, поэтому мы рекомендуем заранее закинуть все понравившиеся лоты в корзину, чтобы успеть оформить заказ, пока всё не разобрали.
Baseus Free2Pull 65W
Стильный пауэрбэнк с аккумулятором на 20 000 мАч, встроенным выдвижным кабелем USB-C и дополнительным портом USB-C. Это однозначный мастхэв для всех, кто регулярно пользуется сразу несколькими гаджетами. Причём он достаточно мощный, чтобы заряжать даже топовый MacBook Pro или портативную консоль.
Ещё Baseus Free2Pull 65W может похвастаться дисплеем для отображения уровня заряда и статуса. При одновременной зарядке двух устройств мощность распределится на 20 Вт и 45 Вт. Кроме того, в девайсе предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания и возгорания.
Цена: 5225 рублей.
Baseus Blade 100W
Эту модель можно описать только одной фразой: царь-банка. Девайс получил батарею на 20 000 мАч, выходную мощность в 100 Вт и 4 порта USB (2xType-C, 2xType-A). На лицевой панели расположен дисплей, который отображает статус зарядки и некоторые другие показатели подключённых устройств.
В отличие от многих других внешних аккумуляторов, Baseus Blade предлагает плоский корпус. Он не выглядит как типичные «кирпичи». В этом его плюс — так удобнее носить в сумке с ноутбуком. Комплектация Baseus Blade заслуживает особого внимания. Тут прям во всём чувствуется премиальность продукта. Помимо самого пауэрбэнка, в коробке идёт бархатный чехол, кабель и набор стикеров.
Цена: 5225 рублей.
Baseus Super GaN 100W
Настольное зарядное устройство Baseus Super GaN 100W, которое позволяет заряжать сразу 4 устройства с максимальной мощностью в 100 Вт. На корпусе расположены два порта USB-C, один USB-A и встроенный кабель USB-C, который можно вытянуть на 80 см. Производитель использует технологию GaN 6-го поколения, которая позволила сделать этот девайс максимально компактным.
В комплект входит сама настольная зарядка Baseus Super GaN 100W, а также клейкая пластина и съёмный кабель питания. Кстати, в этом тоже плюс. В случае если кабель повредится, его можно будет легко заменить.
Цена: 6080 рублей.
Baseus GaN 2 Pro 100W
Это база. Пожалуй, один из лучших адаптеров питания, которые существуют на сегодняшний день. Он в меру компактный и достаточно мощный, чтобы разом заряжать 4 гаджета. На корпусе есть 2 порта USB-C и 2 разъёма USB-A. Максимальная мощность — 100 Вт. При этом наш адаптер меньше фирменного блока питания Apple, который идёт в комплекте с MacBook Pro.
Такой чарджер выпускается в двух расцветках: белой и чёрной. На спинке есть индикатор статуса работы в виде мягкой подсветки. В качестве бонуса с Baseus GaN 2 Pro 100W вы получите кабель с пропускной мощностью до 240 Вт.
Цена: 3800 рублей.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158