Шикарную машинку для бритья и стрижки Xiaomi сливают за гроши. У неё огромная комплектация и вечный аккумулятор

Фархад

Xiaomi

Запускаем рубрику лучших предложений на полезные гаджеты, которые могут пригодится каждому в жизни. Сегодня заметили, что популярная и проверенная машинка для стрижки Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 мощно подешевела. С ней можно жирно сэкономить, сократив походы в барбершоп. Причём такой девайс с огромным комплектом обойдётся как одна стрижка в салоне.

Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 — самая продвинутая модель в линейке фирменных машинок для стрижки от проверенного бренда. Девайс предлагает лаконичный дизайн, премиальные материалы и качественную сборку. Внешне машинка напоминает гаджеты Apple: монолитный корпус из пластика под металл, никаких лишних деталей, только крутилка регулировки длины, кнопка питания и аккуратные LED-индикаторы.

Xiaomi

Главная особенность Mijia Hair Clipper 2 — лезвия с обсидиановым покрытием. Они обеспечивают максимально чистый срез и не раздражают кожу, даже если использовать машинку каждый день. Работает она тихо, плюс защищена от влаги по стандарту IPX7, поэтому её спокойно можно промывать под водой. Полного заряда хватает на 3 часа непрерывной работы, поэтому в жизни её вполне хватит на месяц ежедневного бритья.

Комплектация у Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 — максимально щедрая. В коробке есть две регулируемые насадки-гребня (2-14 мм и 16-28 мм), масло, щётка для очистки, расчёска, губка, фартук и кабель USB-C.

Главное — успеть, пока на Яндекс Маркете фирменную машинку Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 можно урвать всего за 2378 рублей.


