Шикарный набор инструментов Xiaomi сливают с огромной скидкой. Такой должен быть в каждом доме

Фархад
Xiaomi

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда нужно собрать полку или подкрутить трубу, но подходящих инструментов под рукой нет. Чтобы впредь не сталкиваться с такими проблемами, можно прикупить стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi, HOTO. Кстати, сейчас его сливают с солидной скидкой.

Сразу отмечу, что все цены указаны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители других регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность оформления доставки.

Xiaomi

HOTO Manual Tool Set — минималистичный набор из 5 самых необходимых в быту инструментов. Xiaomi потратила годы на исследования, чтобы выявить список самых важных девайсов. Все они упакованы в специальный чемоданчик, который больше напоминает аксессуар к Tesla. Выглядит он очень солидно, поэтому от советских «велосипедных наборов» можно смело избавляться.

Внутри кейса HOTO Manual Tool Set вас ждут: отвёртка с набором из 10 бит, молоток с гвоздодёром и дополнительной резиновой головкой, рулетка с автоматической блокировкой, разводной ключ и многофункциональные острогубцы. Сам чемодан сделан из пластика, а все металлические предметы — из легированной стали. Главное, что при транспортировке ничего внутри не гремит, поскольку под каждый инструмент предусмотрен специальный паз.

Xiaomi

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Сейчас на Яндекс Маркете набор HOTO Manual Tool Set можно урвать всего за 3500 рублей.

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-5
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Источник:
Маркет
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Комментарии

s_medik
+3445
s_medik
Хорошая попытка, но у продавца уже не товара. На OZON на 500₽ дешевле отдают.
38 минут назад
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