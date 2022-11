Шикарный Nothing Phone (1) отдают с хорошей скидкой на AliExpress по распродаже 11.11

Один из самых интересных смартфонов 2022 года участвует в распродаже 11.11 на AliExpress.В этом году компания Nothing представила смартфон, который явно выделяется из толпы однотипных конкурентов. Одной из самых притягательных особенностей стала задняя крышка со встроенными в корпус светодиодами. Кроме того, устройство работает под управлением собственной лаконичной оболочки Nothing OS, работающей на базе Android 12. Nothing Phone (1) получил диагональ 6,55 дюйма и разрешением 2400×1080. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 778G+, объем оперативной памяти доступен на 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ. Смартфон оснастили 50 МП камерой и фронталкой на 20 МП. Поддерживается подключение двух nano-SIM, без возможности установки карты памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч.Телефон пушка, ждал с самого анонса, спасибо ребятам из Китая, что можно было его без проблем приобрести. Приехал за 17 дней с доставкой в Новосибирск, упаковано было все четко. Работает хорошо, каких-то недостатков не заметил. В целом очень быстрый телефон, камера у него тоже неплохая, глиф вообще огонь.