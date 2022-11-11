AliExpress

Шикарный Nothing Phone (1) отдают с хорошей скидкой на AliExpress по распродаже 11.11

Артем
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Один из самых интересных смартфонов 2022 года участвует в распродаже 11.11 на AliExpress. 

В этом году компания Nothing представила смартфон, который явно выделяется из толпы однотипных конкурентов. Одной из самых притягательных особенностей стала задняя крышка со встроенными в корпус светодиодами. Кроме того, устройство работает под управлением собственной лаконичной оболочки Nothing OS, работающей на базе Android 12. 

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Nothing Phone (1) получил диагональ 6,55 дюйма и разрешением 2400×1080. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 778G+, объем оперативной памяти доступен на 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ. Смартфон оснастили 50 МП камерой и фронталкой на 20 МП. Поддерживается подключение двух nano-SIM, без возможности установки карты памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч.



Из отзывов: Телефон пушка, ждал с самого анонса, спасибо ребятам из Китая, что можно было его без проблем приобрести. Приехал за 17 дней с доставкой в Новосибирск, упаковано было все четко. Работает хорошо, каких-то недостатков не заметил. В целом очень быстрый телефон, камера у него тоже неплохая, глиф вообще огонь.

Купить Nothing Phone (1) от 28 294 р.
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Комментарии

GSmirnov
+536
GSmirnov
Ну Фунтиков конечно мастер шиномонтажа. Переобувается налету.
час назад в 21:55
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+4025
Gabriel GSmirnov
Да, хорошо бродить по свету, с карамелькой за щекой))))
Дядюшка Мокус денежку занёс и все изменилось.
час назад в 22:39
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Dmitriy
+292
Dmitriy
Вся шикарность только в лампочках на заду. Ничего другого, что выделило бы его из общей массы так и нет.
44 минуты назад
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