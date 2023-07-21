Скидки в App Store: игры, которые стали бесплатными или подешевели





В App Store периодически проходят распродажи, на которых популярные игры, можно приобрести дешевле, чем обычно, а то и забрать бесплатно. Ниже самый отборный контент!



Kenshō — 99 р. (обычно 349 р.)



Атмосферная и очень красивая головоломка, завоевавшая множество игровых и дизайнерских наград.



myDream Universe Build Solar — бесплатно (обычно 899 р.)



Симулятор космоса, в котором можно посмотреть, как устроена наша вселенная и различные космические тела. Игрок может построить собственную галактику, на выбор несколько десятков вариантов.



Townsmen Premium — 50 р. (обычно 140 р.)



Стратегия, в котором нужно строить город, развивать его и спасать от нападения врагов. Действие игры происходит в средневековые времена.



Rebel Cop — 180 р. (обычно 350 р.)



Пошаговая детективная стратегия, в которой нужно расследовать преступления и оберегать город от бандитов, в том числе внедрившихся в полицию.



Railways! — 99 р. (обычно 199 р.)



Игра, в котором нужно управлять движением поездов. Чем больше поездов, тем сложнее сделать так, чтобы они не столкнулись.



TheoTown — бесплатно (обычно 529 р.)



Стратегия, в которой игрок примеряет на себя роль градостроителя. Можно создать целый регион и управлять несколькими городами, которые взаимодействуют друг с другом.



О том, как покупать приложения и игры в App Store, вы можете прочитать в этой статье.

