Скидки в App Store: игры, которые стали бесплатными или подешевели

Александр



В App Store периодически проходят распродажи, на которых популярные игры, можно приобрести дешевле, чем обычно, а то и забрать бесплатно. Ниже самый отборный контент!

Kenshō — 99 р. (обычно 349 р.)

Атмосферная и очень красивая головоломка, завоевавшая множество игровых и дизайнерских наград.

myDream Universe Build Solar — бесплатно (обычно 899 р.)

Симулятор космоса, в котором можно посмотреть, как устроена наша вселенная и различные космические тела. Игрок может построить собственную галактику, на выбор несколько десятков вариантов.

Townsmen Premium — 50 р. (обычно 140 р.)

Стратегия, в котором нужно строить город, развивать его и спасать от нападения врагов. Действие игры происходит в средневековые времена.

Rebel Cop — 180 р. (обычно 350 р.)

Пошаговая детективная стратегия, в которой нужно расследовать преступления и оберегать город от бандитов, в том числе внедрившихся в полицию.

Railways! — 99 р. (обычно 199 р.)

Игра, в котором нужно управлять движением поездов. Чем больше поездов, тем сложнее сделать так, чтобы они не столкнулись.

TheoTown — бесплатно (обычно 529 р.)

Стратегия, в которой игрок примеряет на себя роль градостроителя. Можно создать целый регион и управлять несколькими городами, которые взаимодействуют друг с другом.

О том, как покупать приложения и игры в App Store, вы можете прочитать в этой статье.

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Комментарии

shah777111
+263
shah777111
Помню было приложение планета iPhone, потом переименовали в iпланету, вот там была ежедневная рубрика, по программам, которые на время становились бесплатно или по скидке.
2 часа назад в 20:52
#
+749
Eredy shah777111
Да было дело. Когда программу удалили, она 3 месяца еще была записана у меня в телефоне пока телефон не продал))
25 минут назад
#
+28
ertoso
Задумка хорошая…дерзайте ребят 👍🏻🔥
час назад в 21:52
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