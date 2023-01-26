Смарт-часы Amazfit Bip U Pro отдают на AliExpress с огромной скидкой





Бренд Amazfit снизил цену на смарт-часы Bip U Pro. С купоном продавца можно получить дополнительную скидку в размере 200 рублей.



На AliExpress эти часы продаются примерно на треть дешевле, чем в российских магазинах. Доставка бесплатная, а поскольку товар отправляется с российского склада, его привезут в любой город в течение нескольких дней.



Часы Amazfit Bip U Pro не хватают звёзд с неба, но и стоят очень дёшево — меньше 2400 рублей с учётом всех скидок. Их производит компания Huami, та же самая, что выпускает фитнес-браслеты и часы, которые продаются под брендами Xiaomi и Redmi.



У модели Amazfit Bip U Pro есть всё, что ждёшь от гаджета такого уровня, и даже больше: цветной сенсорный IPS-экран диагональю 1,69 дюйма, GPS-модуль, совместимость с iOS и Android, пульсометр, пульсоксиметр, шагомер, отслеживание сна и прочие умные функции, вибробудильник, уведомления от смартфона, спортивные режимы, корпус с защитой от воды, заменяемые циферблаты и сменные ремешки. Обещанная автономность — до 9 дней непрерывного использования.



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