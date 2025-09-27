Смарт-часы realme Watch 5 только представили, а мы уже нашли их с огромной скидкой

Несмотря на многочисленные утечки, компания realme официально представила смарт-часы realme Watch 5 только сегодня, 27 сентября. Новинка максимально похожа на Apple Watch Ultra, но стоит в 10 раз дешевле. Кстати, мы нашли, где их можно урвать с солидной скидкой.

realme Watch 5 оснащены 1,97-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 390x450 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Они поддерживают 108 спортивных режимов, более 300 циферблатов, а также GPS и GNSS. Среди прочих особенностей этой модели — NFC-модуль, пульсометр, пульсоксиметр и влагозащиту IP68.

Заявленное время автономной работы часов составляет 14 дней благодаря аккумулятору ёмкостью 460 мАч. Сами часы работают под управлением фирменного ПО, а не на WearOS от Google.

В Европе realme Watch 5 оценили в 70 евро, но уже сейчас на Яндекс Маркете их можно урвать всего за 4134 рубля. (цены актуальны для Москвы на момент публикации статьи)

Комментарии

redlac77
рассказали бы о часах и что из себя представляют 🤔 а то как то ссылка на часы и всё 🤦‍♀️
Вчера в 20:38
+691
law redlac77
Это же краткая реклама яндекса а не обзор часов, они на озоне давно есть за 3400
час назад в 01:11
