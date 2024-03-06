Смартфон POCO M6 Pro сливают с очень хорошей скидкой

Кратко: на AliExpress можно урвать смартфон POCO M6 Pro за 13 563 р.
Чем хорош POCO M6 Pro? Он оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой до 120 Гц. Внутри чип Helio G99-Ultra, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 ГБ. Корпус получил степень защиты IP54.
Тройная основная камера оснащается главным сенсором с разрешением 64 МП и оптической стабилизацией. Два динамика обеспечивают стереозвук. Есть поддержка Dolby Atmos.
За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Как купить POCO M6 Pro за 13 563 р.?
Переходим по ссылке, берем купон продавца, а затем добавляем товар в корзину. Перед оформлением прогрузится стоимость с учетом взятого купона. Помимо этого, можно дополнительно снизить прайс баллами, если у вас такие есть.
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