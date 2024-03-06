Смартфон POCO M6 Pro сливают с очень хорошей скидкой

Николай
POCO M6 Pro

Кратко: на AliExpress можно урвать смартфон POCO M6 Pro за 13 563 р.

Чем хорош POCO M6 Pro? Он оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой до 120 Гц. Внутри чип Helio G99-Ultra, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 ГБ. Корпус получил степень защиты IP54.

POCO M6 Pro

Тройная основная камера оснащается главным сенсором с разрешением 64 МП и оптической стабилизацией. Два динамика обеспечивают стереозвук. Есть поддержка Dolby Atmos.

Отзыв

За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Как купить POCO M6 Pro за 13 563 р.?

Купон

Переходим по ссылке, берем купон продавца, а затем добавляем товар в корзину. Перед оформлением прогрузится стоимость с учетом взятого купона. Помимо этого, можно дополнительно снизить прайс баллами, если у вас такие есть.

Итоговый прайс

Также сейчас на AliExpress проходит распродажа «Охота на тренды». Собрали все самые полезные ссылки здесь.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

+266
Voreland
Доставка в Казахстан не доступна (
2 часа назад в 13:30
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Mers
+4952
Mers
Че, оч хороший смартфон?
35 минут назад
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+882
Paspartu Mers
За деньги да
19 минут назад
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