Sony PlayStation 5 с дисководом сливают на AliExpress. По таким ценам консоль наконец-то можно брать

Николай
PlayStation 5

Консоль PlayStation 5 на AliExpress с быстрой доставкой из России можно прибрести за 47 990 рублей. Это японская версия с дисководом, которая ничем не отличается от европейских вариантов.

Рассказывать что-то о PS5 в мае 2023 года — бессмысленно. Вы, итак, о ней всё уже знаете. Буквально несколько слов о продавце — это проверенный CityMall с кучей положительных отзывов. Конкретно на лоте с PlayStation 5 762 отзыв, а средний балл — 4,6.

PlayStation 5

Чтобы приобрести PlayStation 5 за 47 990 р. переходим по ссылке, добавляем товар в корзину и оформляем покупку. Для сравнения на Яндекс Маркете ценники стартуют с 50 979 р., на Joom с 51 000 р., а на СберМегаМаркет с 50 050 р.
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Комментарии

ierom
+16
ierom
точно не опасно за такие деньги покупать на али?
Вчера в 23:48
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+557
law ierom
Айфоны де брали и они дороже
Сегодня в 00:06
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–644
Stylus ierom
На я маркете 48500. И думаю ещё можно какие купоны намутить. Автор наепал.
Сегодня в 00:18
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