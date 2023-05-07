Sony PlayStation 5 с дисководом сливают на AliExpress. По таким ценам консоль наконец-то можно брать

Консоль PlayStation 5 на AliExpress
с быстрой доставкой из России можно прибрести за 47 990 рублей. Это японская версия с дисководом, которая ничем не отличается от европейских вариантов.
Рассказывать что-то о PS5 в мае 2023 года — бессмысленно. Вы, итак, о ней всё уже знаете. Буквально несколько слов о продавце — это проверенный CityMall с кучей положительных отзывов. Конкретно на лоте с PlayStation 5 762 отзыв, а средний балл — 4,6.
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с 50 050 р.