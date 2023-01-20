Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на AliExpress. Так дёшево консоль ещё не стоила

Популярнейшая игровая консоль Sony PlayStation 5 пробила психологическую отметку, рухнув в цене ниже 50 тысяч рублей за топовую версию.
С момента выхода эти девайсы было очень сложно приобрести по РРЦ, причём такие проблемы наблюдались по всему миру на протяжении последних двух лет.
Консоль не нуждается в представлении — это последнее поколение PlayStation с невероятной графикой и непомерно высокой производительностью с запасом на долгие годы. Только на «плойке» вы сможете погрузиться в постапокалиптичное будущее Horizon Forbidden West, сразить богов скандинавской мифологии в God of War: Ragnarok или просто полетать на паутине над Нью-Йорком вместе с Человеком-Пауком.
Прямо сейчас на AliExpress можно купить версию с дисководом всего за 49 855 рублей, а Sony PlayStation 5 Digital Edition обойдётся в 45 740 рублей.