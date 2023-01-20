Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на AliExpress. Так дёшево консоль ещё не стоила

Фархад

PS5

Популярнейшая игровая консоль Sony PlayStation 5 пробила психологическую отметку, рухнув в цене ниже 50 тысяч рублей за топовую версию.

С момента выхода эти девайсы было очень сложно приобрести по РРЦ, причём такие проблемы наблюдались по всему миру на протяжении последних двух лет.

Консоль не нуждается в представлении — это последнее поколение PlayStation с невероятной графикой и непомерно высокой производительностью с запасом на долгие годы. Только на «плойке» вы сможете погрузиться в постапокалиптичное будущее Horizon Forbidden West, сразить богов скандинавской мифологии в God of War: Ragnarok или просто полетать на паутине над Нью-Йорком вместе с Человеком-Пауком.

Прямо сейчас на AliExpress можно купить версию с дисководом всего за 49 855 рублей, а Sony PlayStation 5 Digital Edition обойдётся в 45 740 рублей.

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Комментарии

+4515
Carter_Mayers
Учитывая сроки доставки, экономия очень сомнительная выходит. На том же OZON можно за 50-52 тысячи взять и не делать себе мозги. Будет Япония, Турция или Арабские Эмира, но главное получишь консольку очень оперативно
Сегодня в 19:47
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+366
ubivec78
А её можно взломать, чтобы игры все доступны стали? можно было бы и не ломать, но санкции, проблемы с покупкой игр...
2 часа назад в 20:30
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+299
Monder ubivec78
Нет, пока нельзя
34 минуты назад
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Роман Лесной
+9
Роман Лесной
Судя по аренде на Авито у пс5 не все так хорошо
6 минут назад
#