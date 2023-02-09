Sony PlayStation 5 сливают с жирнейшей скидкой на AliExpess. Дешевле уже не будет

Фархад

PlayStation 5

Мегапопулярная и одна из мощнейших игровых консолей своего поколения, Sony PlayStation 5, рухнула в цене ниже 50 тысяч рублей, вопреки очередным колебаниям курса рубля.

Приобрести пятую «плойку» на старте продаж и по РРЦ в 47 тысяч рублей было практически невозможно, да и смысла на тот момент в ней было не так много. Другое дело — купить её сейчас практически по такой же цене, но уже с небольшим каталогом мощных, раскрывающих потенциал PS5, эксклюзивов, включая God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West и Grand Turismo 7. Более того, совсем скоро Sony начнёт продавать и новую VR-гарнитуру.

Прямо сейчас на AliExpress можно урвать версию PS5 с дисководом по адекватному ценнику в 49 900 рублей. Sony PlayStation 5 Digital Edition обойдётся в 46 980 рублей. Для сравнения дисковая версия в России стоит ~59 000 рублей. Несомненным плюсом обоих лотов является быстрая доставка со склада из СНГ.

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