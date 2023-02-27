Sony PlayStation VR2 продают на AliExpress с шикарной скидкой

Фархад

PS VR2

Новый шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 для консолей PlayStation 5 наконец-то упал в цене на AliExpress. Гарнитуру можно урвать со скидкой в 20%.

Японский производитель электроники Sony начал официальные продажи шлема виртуальной реальности PS VR2 только на прошлой неделе, и уже сейчас гаджет сбросил в цене на AliExpress почти 15 тысяч рублей.

Для тех, кто незнаком с девайсом — гарнитура PS VR2 для консолей PlayStation 5 предлагает OLED-дисплеи с разрешением 2000×2040, поддержкой HDR, частотой обновления 90/120 Гц и углом обзора в 110°. В комплект поставки входят специально разработанные контроллеры с тактильной отдачей и прочими фичами фирменных геймпадов DualSense.

PS VR2

Многие блогеры, журналисты и первые покупатели восторженно отзываются как о качестве сборки самой гарнитуры, так и о картинке, которую она способна передать.

Под девайс уже доступно свыше 30 игр, и это, по заверениям Sony, только начало — впереди нас ждут и другие проекты уровня AAA.

В России цены на новый шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 стартуют с 72 000 рублей, на Алике изначально за него просили столько же. К счастью, сейчас PS VR2 можно урвать по адекватной цене в 58 600 рублей (можно даже дешевле с кешбеком вашего банка).

Кстати, саму консоль PS5 вы также можете приобрести со скидкой за 46 990 рублей по промокоду PLAY1000.

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Источник:
AliExpress
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Комментарии

Den Prite
+140
Den Prite
И правда ШИКАРНАЯ скидка 👍 консоль дешевле )))
Вчера в 21:36
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