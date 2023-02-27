Sony PlayStation VR2 продают на AliExpress с шикарной скидкой

Новый шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 для консолей PlayStation 5 наконец-то упал в цене на AliExpress. Гарнитуру можно урвать со скидкой в 20%.
Японский производитель электроники Sony начал официальные продажи шлема виртуальной реальности PS VR2 только на прошлой неделе, и уже сейчас гаджет сбросил в цене на AliExpress почти 15 тысяч рублей.
Для тех, кто незнаком с девайсом — гарнитура PS VR2 для консолей PlayStation 5 предлагает OLED-дисплеи с разрешением 2000×2040, поддержкой HDR, частотой обновления 90/120 Гц и углом обзора в 110°. В комплект поставки входят специально разработанные контроллеры с тактильной отдачей и прочими фичами фирменных геймпадов DualSense.
Многие блогеры, журналисты и первые покупатели восторженно отзываются как о качестве сборки самой гарнитуры, так и о картинке, которую она способна передать.
Под девайс уже доступно свыше 30 игр, и это, по заверениям Sony, только начало — впереди нас ждут и другие проекты уровня AAA.
В России цены на новый шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 стартуют с 72 000 рублей, на Алике изначально за него просили столько же. К счастью, сейчас PS VR2 можно урвать по адекватной цене в 58 600 рублей (можно даже дешевле с кешбеком вашего банка).
Кстати, саму консоль PS5 вы также можете приобрести со скидкой за 46 990 рублей по промокоду PLAY1000.