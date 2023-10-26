Создан ультразвуковой нож. С ним все остальные ножи улетят в мусорку

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Чешский стартап представил первый в мире ультразвуковой кухонный нож 369Sonic. Деньги на его выпуск собирают на Kickstarter, и этот продукт имеет все шансы стать очень востребованным, несмотря на высокую цену. Его разработка велась с 2017 года.369Sonic отличается от обычного ножа примерно тем же, чем ультразвуковая зубная щётка отличается от обычной. Его лезвие продольно движется вперёд и назад с частотой 50 тысяч раз в секунду, благодаря чему резать им различные предметы становится намного легче. В некотором смысле он работает как миниатюрная электропила.Из-за вибрации при резке продуктов питания нужно прилагать гораздо меньше усилий, то есть они не помнутся, не раздавятся и не развалятся (что важно в случае с сочными овощами и фруктами или рассыпчатой выпечкой).В рукоятку встроен мотор, логическая плата с контроллерами и микросхемами, аккумулятор и катушка индукции. Зарядки хватает приблизительно на 50 минут нарезания, а зарядить нож можно от специального зарядного адаптера, который также служит настольным держателем.Нож 369Sonic предлагается на Kickstarter за 348 долларов, что составляет примерно 32,5 тысячи рублей. Отправка по всему миру намечена на март-апрель 2024 года.