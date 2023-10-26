Создан ультразвуковой нож. С ним все остальные ножи улетят в мусорку

Александр


Чешский стартап представил первый в мире ультразвуковой кухонный нож 369Sonic. Деньги на его выпуск собирают на Kickstarter, и этот продукт имеет все шансы стать очень востребованным, несмотря на высокую цену. Его разработка велась с 2017 года.

369Sonic отличается от обычного ножа примерно тем же, чем ультразвуковая зубная щётка отличается от обычной. Его лезвие продольно движется вперёд и назад с частотой 50 тысяч раз в секунду, благодаря чему резать им различные предметы становится намного легче. В некотором смысле он работает как миниатюрная электропила.
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369Sonic

Из-за вибрации при резке продуктов питания нужно прилагать гораздо меньше усилий, то есть они не помнутся, не раздавятся и не развалятся (что важно в случае с сочными овощами и фруктами или рассыпчатой выпечкой).

В рукоятку встроен мотор, логическая плата с контроллерами и микросхемами, аккумулятор и катушка индукции. Зарядки хватает приблизительно на 50 минут нарезания, а зарядить нож можно от специального зарядного адаптера, который также служит настольным держателем.



Нож 369Sonic предлагается на Kickstarter за 348 долларов, что составляет примерно 32,5 тысячи рублей. Отправка по всему миру намечена на март-апрель 2024 года.

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Комментарии

kardigan
+3216
kardigan
Проще иметь простой хорошо наточеный нож на кухонном столе, ведь любой нож, в том числе и этот необходимо точить.
Крамсать помидор будет и этот суперпупер нож, если руки ростут из заднего места и ты не способен его заточить.
26 октября 2023 в 23:58
#
tellurian
+4745
tellurian kardigan
Главное ещё, что будет дешевле этой суммы.
За 345$ можно купить набор хороших ножей на разные случаи.
27 октября 2023 в 07:42
#
+1023
Grealex tellurian
И еще профессиональное заточное устройство с наборами хороших камней.
Вчера в 21:44
#
–2
Пользователь удален
Снова не указан первоисточник, да? Ну отправлю жалобу
27 октября 2023 в 00:17
#
–2
Пользователь удален
Кстати. Кузнецов не в курсе. Основной прикол, что он позиционируется как нож, к которому ничего не прилипает, а не то что он хорошо режет. Но Кузнецов конечно как обычно наделал лужу в коридоре. За что бы не взялся этот бедолага, все у него плохо получается. Даже видео вставить не смог.
27 октября 2023 в 00:20
#
+236
idpro
Ждём реплику на Али за 9,99$ )))
27 октября 2023 в 08:31
#
banditos
+132
banditos
Ультра звуковой половник;)
27 октября 2023 в 09:15
#
Dmitriy
+732
Dmitriy
Попытались заработать на идеях реноватора. Но по описаниям ОЧЕНЬ похоже на лазерные бритвы с киустартера, был там когда-то такой лохотрон.
27 октября 2023 в 10:38
#
+10
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902
По слухам, следом за ножом выйдет силиконовый чехол и нож приобретет дополнительный функционал в женской спальне )))
Сегодня в 12:48
#
Misha Gynin
–74
Misha Gynin
Спасибо, я шикарно точу все свои ножи, 40 градусов и в зеркало вывожу, ими бриться можно, и режут они легко, как продукты, так и пальцы некоторых, забывающих что в руке острый нож ;)
2 часа назад в 15:36
#
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