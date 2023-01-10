Steam Deck упал в цене до исторического минимума! Так дешёво эта консоль ещё не стоила

Мегапопулярная портативная консоль Valve Steam Deck пробила психологическую отметку и подешевела до 38 тысяч рублей.
Steam Deck — одно из немногих устройств, которое не нуждается в представлении. Девайс получил кастомный процессор AMD с графическим чипом геймерского уровня, 7-дюймовый HD-экран с частотой обновления 60 Гц и аккумулятор, заряда которого хватает от 2 до 8 часов игры в зависимости от нагрузки. Кроме того, к гаджету можно подключить внешний монитор, клавиатуру, мышь, геймпад и огромное количество других аксессуаров.
«Убийца» Nintendo Switch может похвастаться достаточно мощным железом для плавной работы серьёзных проектов, включая Cyberpunk 2077, Elden Ring, Spider-Man. Портативная консоль из коробки умеет запускать самые новые игры из Steam, а при определённой сноровке к ней можно привязать Epic Games Launcher и установить полноценную ОС Windows.
Прямо сейчас на Joom базовая версия Steam Deck с накопителем на 64 ГБ обойдётся всего в 37 660 рублей по промокоду CHANCE, но если вы не хотите долго ждать, то можете взять такой же Steam Deck на AliExpress с быстрой доставкой из РФ за 40 299 рублей.