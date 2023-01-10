Steam Deck упал в цене до исторического минимума! Так дешёво эта консоль ещё не стоила

Мегапопулярная портативная консольпробила психологическую отметку и подешевела до— одно из немногих устройств, которое не нуждается в представлении. Девайс получил кастомный процессор AMD с графическим чипом геймерского уровня, 7-дюймовый HD-экран с частотой обновления 60 Гц и аккумулятор, заряда которого хватает от 2 до 8 часов игры в зависимости от нагрузки. Кроме того, к гаджету можно подключить внешний монитор, клавиатуру, мышь, геймпад и огромное количество других аксессуаров.«Убийца» Nintendo Switch может похвастаться достаточно мощным железом для плавной работы серьёзных проектов, включая Cyberpunk 2077, Elden Ring, Spider-Man. Портативная консоль из коробки умеет запускать самые новые игры из Steam, а при определённой сноровке к ней можно привязать Epic Games Launcher и установить полноценную ОС Windows.Прямо сейчас нас накопителем на 64 ГБ обойдётся всего впо промокоду, но если вы не хотите долго ждать, то можете взять такой жес быстрой доставкой из РФ за