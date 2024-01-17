Супергеймерский флагман ASUS ROG Phone 8 появился в продаже — и сразу с большой скидкой

Компания ASUS выпустила в продажу свои топовые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, предназначенные для геймеров. Они значительно лучше предыдущих устройств той же серии и уже продаются на AliExpress с глобальной прошивкой, которая включает в себя поддержку русского языка, обновлений по воздуху и приложений Google (включая «Play Маркет», YouTube и прочие).В ROG Phone 8 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления до 165 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, накопитель 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.0 и аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с 65-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядками. Основная камера тройная (главный модуль Sony IMX890 50 Мп, ультраширик 13 Мп, макро 5 Мп), а фронтальная камера снимает с разрешением 32 Мп.ROG Phone 8 Pro почти такой же по характеристикам, но в нём больше памяти (16 + 512 ГБ или 24 ГБ + 1 ТБ), на его задней панели расположен крупнопиксельный мини-экран, а в комплект за доплату может быть включён магнитный кулер.Обе модели обладают двумя портами USB Type-C для зарядки и подключения периферии, стереодинамиками, 3,5-мм аудиовыходом для подключения проводных наушников или колонок и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а на левой грани размещены сенсорные кнопки для управления в играх.В сравнении с предыдущими моделями серии ROG Phone новинки стали тоньше, компактнее и легче (в том числе за счёт небольшого уменьшения ёмкости аккумулятора и размещения фронтальной камеры в экранном вырезе, а не над экраном), а также получили полноценную защиту по стандарту IP68, благодаря чему не боятся брызг и погружения в воду на небольшую глубину.