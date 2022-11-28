AliExpress

Суперкабель с AliExpress: подсветка, металл, поворотный механизм и 120 Вт мощности. Есть даже версия с Lightning!

Александр


Мы нашли на AliExpress USB-кабель, который трудно не захотеть. Он смотрится брутально и обладает выдающимися особенностями.

Кабель выпускается в двух версиях: с разъёмом Type-C и Lightning. У него внушительная оплётка, разъёмы размещены в металлических корпусах, причём с одной стороны предусмотрен поворотный механизм, а это сразу +100 к удобству использования. У коннектора, который подключается к заряжаемому гаджету, также есть светодиодный индикатор, что тоже очень удобно: кабель видно даже в темноте, и вы точно воткнёте его в зарядный порт.
Производитель обещает максимальную мощность 120 Вт, то есть этот кабель с запасом подойдёт не только для зарядки смартфонов и планшетов, но и для питания некоторых моделей ноутбуков. Немного огорчает длина — всего 1 м, но стоит понимать, что чем длиннее кабель, тем выше потери энергии и, как следствие, ниже мощность зарядки. В любом случае он явно намного надёжнее всех тех кабелей, которые производители смартфонов и прочей электроники кладут в стандартный комплект к своей продукции.
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Комментарии

0
boltenkovdenis
Кабель отстой, не пропускает такую мощность, айпад аир 4 не заряжает, не зависимо от источника питания. Заказал , проверил, открыл спор и выиграл . Не советую .
19 минут назад
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