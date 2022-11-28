Суперкабель с AliExpress: подсветка, металл, поворотный механизм и 120 Вт мощности. Есть даже версия с Lightning!

Мы нашли на AliExpress USB-кабель, который трудно не захотеть. Он смотрится брутально и обладает выдающимися особенностями.
Кабель выпускается в двух версиях: с разъёмом Type-C и Lightning. У него внушительная оплётка, разъёмы размещены в металлических корпусах, причём с одной стороны предусмотрен поворотный механизм, а это сразу +100 к удобству использования. У коннектора, который подключается к заряжаемому гаджету, также есть светодиодный индикатор, что тоже очень удобно: кабель видно даже в темноте, и вы точно воткнёте его в зарядный порт.