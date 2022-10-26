AliExpress

Такой ключ должен быть у каждого — он откручивает любые гайки

Александр


Мы нашли на AliExpess удивительный товар — гаечный ключ, который предназначен для откручивания и закручивания гаек размером от 8 до 22 мм. В отличие от разводных ключей, он гораздо легче (всего 70 г) и миниатюрнее.

Секрет ключа — в особой конструкции откручивающих головок. Они многоступенчатые, поэтому подходят к гайкам разных размеров. Самое привлекательное цена — чуть больше 260 рублей.

На той же странице можно купить более миниатюрный ключ для гаек размером от 3 до 17 мм. Он вдвое легче и ещё дешевле — меньше 200 рублей.
Судя по отзывам, ключи выполнены из довольно прочной стали (производитель утверждает, что это хром-ванадиевый сплав с твёрдостью HRC60. Но в любом случае стоит иметь в запасе несколько таких ключей, поскольку даже самый прочный материал может деформироваться, если гайка прикипела к месту соединения и не откручивается даже при большом усилии.
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Комментарии

+33
Nikodimus73
Бесполезная игрушка! Эти зубцы срежет при первой же нормально затянутой гайке
2 часа назад в 16:47
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+785
Grealex Nikodimus73
Или наоборот грани на гайке срежет. Это ключ для гаек, которые затянуты от руки.
35 минут назад
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