Такой ключ должен быть у каждого — он откручивает любые гайки

Мы нашли на AliExpess удивительный товар — гаечный ключ, который предназначен для откручивания и закручивания гаек размером от 8 до 22 мм. В отличие от разводных ключей, он гораздо легче (всего 70 г) и миниатюрнее.
Секрет ключа — в особой конструкции откручивающих головок. Они многоступенчатые, поэтому подходят к гайкам разных размеров. Самое привлекательное цена — чуть больше 260 рублей.
На той же странице можно купить более миниатюрный ключ для гаек размером от 3 до 17 мм. Он вдвое легче и ещё дешевле — меньше 200 рублей.