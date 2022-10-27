AliExpress

Топ 10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки

Артем
arhsrtj.jpg

Как всегда составили подборку из 10 товаров с AliExpress, которые упростят ежедневные дела, пригодятся в дороге и во время ремонта.

Подставка под Apple Watch от 318 р.

Apple-Watch-7-6-5-4-iWatch.jpg

Необычная подставка в виде компьютера для Apple Watch с 1 по7 серию. Товар выполнен из силикона с soft touch покрытием. Внутрь можно поместить магнитную зарядку.

Из отзывов: коробка помялась, но силикону пофиг. А так товар отличный.

Радио в ретро-стиле от 5810 р.

Sangean-Mozart.jpg

Приемник с красивым оформлением позволит слушать ваши любимые радиостанции или музыку. К девайсу также можно подключиться по Bluetooth или вставить USB-флешку.

Из отзывов: лучший приёмник, из тех, что у меня был. Первый подарил, но так запал в душу, что купил второй.

Шуруповерт от 2482 р.

WOSAI-12-16-20.jpg

Необходимая в ремонте вещь. А если вам не так часто требуется что-то подкрутить, то этот вариант отлично подойдет по бюджету. Максимальная комплектация содержит два аккумулятора, набор бит и сумку для транспортировки.

Из отзывов: качество исполнения шуроповерта хорошее, немного бросилась в глаза криво наклеенная наклейка с логотипом, качество отлива пластика и нанесённые надписи из быстро стираемой краски на патроне, но это все мелочи за такую цену ! Крутит уверенно! Можно брать.

Чехол для фитнес-браслета Mi Band от 121 р.

Xiaomi-Mi-Band-5-6.jpg

Товар подойдет тем, у кого нет нужды носить браслет на руке. Чехол крепко цепляется за ремень где продолжает фиксировать вашу активность на протяжении дня. Подходит для моделей Xiaomi Mi Band 5 и 6.

Из отзывов: очень удобно закажу еще:) прям классно!!

Зонт-катана от 1229р.

варовнпл.jpg

Почувствуйте себя самураем даже под проливным дождем. Необычный зонт защитит от непогоды и подчеркнет ваш исключительный стиль.

Из отзывов: купила мужу в подарок. Мы оба в восторге от покупки! Шикарный, качественный зонт! Когда шла с почты, как раз попала под ливень с сильным ветром и пришлось открывать посылку не дойдя до дома) Выдержал сильный ветер, не выворачивается!

Беспроводные наушники Baseus от 1837р.

Baseus-D02-Pro-Bluetooth-5-0.jpg

Полноразмерные наушники порадуют хорошим качеством звука и исполнения. А если аккумулятор внезапно разрядится, то продолжить слушать музыку можно по проводу, который есть в комплекте.

Из отзывов: качество звука пушка, за эти деньги ожидал пластмассового звука, но звук очень объемный, басы есть, отыгрывает очень неплохо. На громкости перестаешь слышать окружающий мир. Размеры амбушюр мне подошли, повезло, сдавливания не ощущается.

Сервиз для чайной церемонии от 3383 р.

adfn.jpg

Набор станет отличным подарком для ценителей традиций японской культуры. Сервиз содержит все необходимые атрибуты для проведения полноценной чайной церемонии. 

Из отзывов: спасибо, товар очень достойный и хороший за такие деньги. Доставка была за месяц, покупкой очень доволен.

Карманная пепельница от 238 р.

N2HAO-Smallsweet.jpg

Отличный вариант для тех кто не любит мусорить, а урна не всегда встречается на пути.

Из отзывов: классная пепельница! Открывается нажатием кнопки, есть подставка для сигареты. Очень удобно носить в кармане или сумке.

Чехол для AirPods от 242 р.

Airpods-Pro-2.jpg

Противоударный чехол для наушников от Apple защитят кейс от потертостей и царапин, а система блокировки предотвратит случайное открывание крышки в кармане.

Из отзывов: безусловно отличный чехол для наушников, выглядит очень круто и мощно, товар рекомендую, на вскидку должен стоить явно больше.

Компактная точилка для ножей от 107 р.

image.jpg

Незамысловатый девайс позволит держать кухонные ножи всегда заточенными. 

Из отзывов: качество отличное, доставка быстрая, правит и затачивает на 5, всем рекомендую.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Такой ключ должен быть у каждого — он откручивает любые гайки
Культовую ТВ-приставку отдают по очень приятной цене
Нашли уникальные часы и календарь на AliExpress. Дети рады, друзья завидуют

Рекомендации

Рекомендации

10 классных находок с AliExpress. Только полезные и практичные гаджеты
10 классных гаджетов с AliExpress. Практично, удобно, функционально
9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают ваш быт комфортнее
10 отличных товаров с AliExpress. Полезно, удобно и практично.

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии