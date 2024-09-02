Топ-5 многофункциональных зарядок с MagSafe на AliExpress

На AliExpress началась осенняя распродажа. Мы подготовили подборку MagSafe-зарядок от проверенных брендов. Все гаджеты многофункциональные — они позволяют заряжать одновременно iPhone и AirPods. А еще они у них приятный дизайн.
Для начала напомним главные ссылки распродажи:
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Топ-5 MagSafe-зарядок
Baseus 2-в-1
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Складной аналог от Ugreen
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Настольный 2-в-1 от Ugreen
Выглядит минималистично. Отличный вариант для рабочего стола.
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Anker 2-в-1
Зарядник в форме цилиндра с откидным держателем. Гаджет доступен в белом цвете.
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Настольный 2-в-1 от Anker
Внешне устройство напоминает настольный зарядник от Ugreen. Как и все гаджеты из подборки, этот Anker PowerWave позволят заряжать одновременно iPhone и AirPods.
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Не забывайте проверять у продавцов наличие купонов. С их помощью можно дополнительно снизить ценник.