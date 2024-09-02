Топ-5 многофункциональных зарядок с MagSafe на AliExpress

Георгий
Зарядка

На AliExpress началась осенняя распродажа. Мы подготовили подборку MagSafe-зарядок от проверенных брендов. Все гаджеты многофункциональные — они позволяют заряжать одновременно iPhone и AirPods. А еще они у них приятный дизайн.

Для начала напомним главные ссылки распродажи:

Топ-5 MagSafe-зарядок

Baseus 2-в-1

Довольно компактный гаджет — удобно брать с собой в поездки. Угол наклона можно регулировать. Есть встроенный шнур USB-С с регулируемой длиной.

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Складной аналог от Ugreen

Бренды Baseus и Ugreen конкурируют друг с другом, поэтому у них часто появляются пересекающиеся продукты. Гаджет также позволяет одновременно заряжать iPhone и AirPods. Есть дополнительный порт USB-С и индикатор состояния.

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Настольный 2-в-1 от Ugreen


Выглядит минималистично. Отличный вариант для рабочего стола.

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Anker 2-в-1

Anker

Зарядник в форме цилиндра с откидным держателем. Гаджет доступен в белом цвете.

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Настольный 2-в-1 от Anker

Anker

Внешне устройство напоминает настольный зарядник от Ugreen. Как и все гаджеты из подборки, этот Anker PowerWave позволят заряжать одновременно iPhone и AirPods.

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Не забывайте проверять у продавцов наличие купонов. С их помощью можно дополнительно снизить ценник.
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Комментарии

tellurian
+1736
tellurian
Я продаю Anker 737 MagGo Charger 3-in-1 Station Black
Дорого! 🫰
Сегодня в 16:46
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