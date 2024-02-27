Топ-9 гаджетов с AliExpress за «копейки»! Пригодятся в каждом доме

Николай
На AliExpress есть раздел полезных гаджетов по фиксированной цене. Мы изучили категорию «189 р.» и сделали подборку полезных штук для дома и не только.

Все гаджеты вы найдете здесь

Универсальный карт-ридер

Универсальный карт-ридер

Такую штуку удобно повесить на ключи и всегда иметь под рукой. Этот гаджет для чтения карточек памяти microSD можно использовать с разъемами microUSB, Lightning, USB-С и USB-A.

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Универсальный пульт дистанционного управления

Универсальный пульт дистанционного управления

Этот ПДУ неплохо иметь про запас в тумбочке на случай, если родной пульт откинется или его сгрызет ваш питомец. По словам продавца, аксессуар подходит к ТВ всех брендов.

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Набор для ремонта гаджетов

Набор для ремонта гаджетов

Если руки растут из правильного места и вы решили, например, самостоятельно заменить HDD на SSD в своем ноутбуке, то вам не обойтись без такого набора инструментов. Здесь есть все даже для более сложных манипуляций.

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Кабель Lightning от Baseus

Кабель Lightning от Baseus

Провод от проверенного бренда за копейки. В наличии аксессуар черного, белого, фиолетового и голубого цвета. Длина — 1,8 м.

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Прозрачный чехол Baseus для iPhone

Прозрачный чехол Baseus для iPhone

Классический прозрачный силиконовый чехол без выпендрёжа. В наличии варианты для iPhone 12 Pro Max, iPhone 13/13 Pro, iPhone 14 Pro/14 Pro Max и iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max.

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Набор для очистки гаджетов

Набор для очистки гаджетов

 Это штука поможет тщательно очистить ваши AirPods или другие наушники. В наборе для этого есть все необходимые инструменты, а еще его удобно носить с собой.

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Кабель USB-С с поворотным штекером

Набор для очистки гаджетов

Провод от проверенного производителя Essager. Поверхность плетеная, а штекер имеет поворотный наконечник. Длина — 2 м.

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Удлинительный кабель

Удлинительный кабель

Плетеный кабель для USB-A. Длина провода — 1,5 м.

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MagSafe картхолдер для iPhone с держателем для AirTag

MagSafe картхолдер для iPhone с держателем для AirTag

В наличии аксессуар черного, синего, красного, коричневого и желтого цвета. По словам из отзывов, вмещает три банковские карточки.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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