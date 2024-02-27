Топ-9 гаджетов с AliExpress за «копейки»! Пригодятся в каждом доме

Все гаджеты вы найдете здесь
Универсальный карт-ридер
Такую штуку удобно повесить на ключи и всегда иметь под рукой. Этот гаджет для чтения карточек памяти microSD можно использовать с разъемами microUSB, Lightning, USB-С и USB-A.
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Универсальный пульт дистанционного управления
Этот ПДУ неплохо иметь про запас в тумбочке на случай, если родной пульт откинется или его сгрызет ваш питомец. По словам продавца, аксессуар подходит к ТВ всех брендов.
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Набор для ремонта гаджетов
Если руки растут из правильного места и вы решили, например, самостоятельно заменить HDD на SSD в своем ноутбуке, то вам не обойтись без такого набора инструментов. Здесь есть все даже для более сложных манипуляций.
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Кабель Lightning от Baseus
Провод от проверенного бренда за копейки. В наличии аксессуар черного, белого, фиолетового и голубого цвета. Длина — 1,8 м.
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Прозрачный чехол Baseus для iPhone
Классический прозрачный силиконовый чехол без выпендрёжа. В наличии варианты для iPhone 12 Pro Max, iPhone 13/13 Pro, iPhone 14 Pro/14 Pro Max и iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max.
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Набор для очистки гаджетов
Это штука поможет тщательно очистить ваши AirPods или другие наушники. В наборе для этого есть все необходимые инструменты, а еще его удобно носить с собой.
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Кабель USB-С с поворотным штекером
Провод от проверенного производителя Essager. Поверхность плетеная, а штекер имеет поворотный наконечник. Длина — 2 м.
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Удлинительный кабель
Плетеный кабель для USB-A. Длина провода — 1,5 м.
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MagSafe картхолдер для iPhone с держателем для AirTag
В наличии аксессуар черного, синего, красного, коричневого и желтого цвета. По словам из отзывов, вмещает три банковские карточки.
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