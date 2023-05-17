Топовую мышь Logitech MX Master 3S сливают с жирнейшей скидкой на AliExpress. Это лучший аксессуар для MacBook

Фархад
MX Master 3s

Большинство владельцев MacBook рано или поздно задумываются о приобретении мыши для большего удобства при работе с графикой, музыкой, видеомонтажём или даже документами. Несмотря на огромный ассортимент различных периферийных устройств на рынке, найти достойный вариант довольно сложно. Нашли одно из топовых решений от проверенного бренда Logitech, на котором сейчас можно сэкономить около 3 тысяч рублей.

MX Master 3s

Мышь Logitech MX Master 3S не нуждается в особом представлении. Вся линейка MX Master отлично зарекомендовала себя среди пользователей. Конкретно эта модель получила 7 бесшумных кнопок, оптический сенсор с разрешением 8000 dpi, колёсико под большой палец руки, возможность подключения по Bluetooth или радиоканалу. Отдельно стоит упомянуть и эргономичный дизайн, с которым рука не будет сильно уставать. Заряда аккумулятора хватает почти на 1,5-2 месяца повседневной работы.

Ещё один плюс — быстрое переключение между тремя устройствами. Например, можно подключить мышь к MacBook, iPad и ПК на Windows. Единственный минус — мышь заточена только под правшей.

MX Master 3s

В России цены на такой девайс стартуют с 10 тысяч рублей, но прямо сейчас Logitech MX Master 3S можно купить на AliExpress всего за 7120 рублей.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
AliExpress
Cсылки по теме:
Распродажа на AliExpress: топовые наушники и колонки Anker
Самый лучший iPhone рекордно подешевел в России. За такую цену его нельзя упускать
Самые мощные часы Amazfit T-Rex Ultra рекордно подешевели на AliExpress. Они просто созданы для любителей экстремального спорта

Рекомендации

Рекомендации

Найден способ покупать на AliExpress на 35% дешевле
6 практичных гаджетов с AliExpress для дома и работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+203
den3221
Так она на ямаркете за 7200 была недавно!
30 минут назад
#
+512
iPhoneDemon
Есть шанс получить не оригинал или вовсе картинку с изображением товара 😅
2 секунды назад
#