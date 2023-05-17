Топовую мышь Logitech MX Master 3S сливают с жирнейшей скидкой на AliExpress. Это лучший аксессуар для MacBook

Большинство владельцев MacBook рано или поздно задумываются о приобретении мыши для большего удобства при работе с графикой, музыкой, видеомонтажём или даже документами. Несмотря на огромный ассортимент различных периферийных устройств на рынке, найти достойный вариант довольно сложно. Нашли одно из топовых решений от проверенного бренда Logitech, на котором сейчас можно сэкономить около 3 тысяч рублей.Мышьне нуждается в особом представлении. Вся линейка MX Master отлично зарекомендовала себя среди пользователей. Конкретно эта модель получила 7 бесшумных кнопок, оптический сенсор с разрешением 8000 dpi, колёсико под большой палец руки, возможность подключения по Bluetooth или радиоканалу. Отдельно стоит упомянуть и эргономичный дизайн, с которым рука не будет сильно уставать. Заряда аккумулятора хватает почти на 1,5-2 месяца повседневной работы.Ещё один плюс — быстрое переключение между тремя устройствами. Например, можно подключить мышь к MacBook, iPad и ПК на Windows. Единственный минус — мышь заточена только под правшей.В России цены на такой девайс стартуют с, но прямо сейчасможно купить навсего за