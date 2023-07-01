Топовые смарт-часы Amazfit отдают за смешные деньги. Они максимально прочные и мегастильные

Фархад
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Бренд-партнёр Xiaomi, Huami, завоевал народный респект благодаря своим уникальным носимым гаджетам. Они работают без подзарядки дольше других смарт-часов, выглядят очень дерзко на фоне однотипных клонов Apple Watch и предлагают ряд самых полезных функций. Одну из топовых моделей бренда, ультразащищённые Amazfit T-Rex Pro, сейчас отдают с жирнейшей скидкой.

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Amazfit T-Rex Pro могут похвастаться 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360х360 пикселей и функцией Always-on-Display для постоянного отображения только важной информации.

Модель оснащена GPS-модулем с точным позиционированием по четырём спутниковым системам и базовым набором датчиков для мониторинга состояния здоровья. Тут есть пульсометр, пульсоксиметр, BioTracker PPG, а также функции измерения уровня стресса и качества сна. Кроме того, часы отслеживают более 100 спортивных режимов, включая силовые тренировки и единоборства. Контролировать все данные можно в фирменном приложении Zepp.

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Аккумулятора ёмкостью 390 мАч хватит на 18 дней работы в стандартном режиме, а полная зарядка занимает всего 2 часа.

Внешне Amazfit T-Rex Pro напоминают культовую линейку Casio G-Shock своими металлическими вставками и угловатыми элементами корпуса. Производитель гарантирует, что гаджет с лёгкостью выдержит суровые температурные условия +70 до -40 градусов по Цельсию, погружения под воду (10 АТМ) и прочие перемены окружающей среды.

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Прямо сейчас на Яндекс.Маркете топовые Amazfit T-Rex Pro можно урвать за 12 399 рублей, а с кэшбеком нескольких банков можно сэкономить ещё 10-15%.

Если вам привычнее брать товары на АлиЭкспресс — вот линк на такую же модель за 11 013 рублей, но доставку придётся подождать.
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Источник:
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Комментарии

+827
hate_u
На Озоне можно взять за 9442р. Но ждать месяц.
Сегодня в 17:50
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+1
Ilia Kruglikov hate_u
Я получил за 3 недели, за 7к без коробки.Озон рулит.
57 минут назад
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tellurian
+4898
tellurian hate_u
С Али тоже можно ждать долго. Как повезет. Я чехол уже два месяца жду.
14 минут назад
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