Топовые смарт-часы Amazfit отдают за смешные деньги. Они максимально прочные и мегастильные

Бренд-партнёр, Huami, завоевал народный респект благодаря своим уникальным носимым гаджетам. Они работают без подзарядки дольше других смарт-часов, выглядят очень дерзко на фоне однотипных клонов Apple Watch и предлагают ряд самых полезных функций. Одну из топовых моделей бренда, ультразащищённые, сейчас отдают с жирнейшей скидкой.могут похвастаться 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360х360 пикселей и функцией Always-on-Display для постоянного отображения только важной информации.Модель оснащена GPS-модулем с точным позиционированием по четырём спутниковым системам и базовым набором датчиков для мониторинга состояния здоровья. Тут есть пульсометр, пульсоксиметр, BioTracker PPG, а также функции измерения уровня стресса и качества сна. Кроме того, часы отслеживают более 100 спортивных режимов, включая силовые тренировки и единоборства. Контролировать все данные можно в фирменном приложении Zepp.Аккумулятора ёмкостью 390 мАч хватит на 18 дней работы в стандартном режиме, а полная зарядка занимает всего 2 часа.Внешненапоминают культовую линейку Casio G-Shock своими металлическими вставками и угловатыми элементами корпуса. Производитель гарантирует, что гаджет с лёгкостью выдержит суровые температурные условия +70 до -40 градусов по Цельсию, погружения под воду (10 АТМ) и прочие перемены окружающей среды.Прямо сейчас натоповыеможно урвать за, а с кэшбеком нескольких банков можно сэкономить ещё 10-15%.Если вам привычнее брать товары наза, но доставку придётся подождать.