Товары IKEA снова доступны. Их можно приобрести на Яндекс Маркете

Ранее Яндекс Маркет выкупил у IKEA остаток товаров после закрытия. Начиная с сегодняшнего дня они будут представлены на виртуальных полках маркетплейса и доступны для приобретения.
Сейчас в ассортименте Яндекс Маркета постепенно появляется большой выбор знакомых товаров. Все они собраны на специальной витрине. Там уже доступна акула Блохэй за 1 499 р., которую перекупы перепродавали на Авито с гигантской накруткой.
Все товары IKEA для удобного поиска отсортированы по разделам:
- Новый год
- Посуда и сервировка
- Мебель
- Текстиль
- Предметы интерьера
- Освещение
- Организация пространства
- Детские товары
- Бытовая техника
- Товары для ванной
- Рабочее пространство
- Садовая мебель
Напомним, что у нас есть промокод: REF_MZZAWCN (действителен до 31.12)
Он позволяет получить скидку 500 р. на первый заказ от 2 500 рублей в приложении Яндекс Маркета.