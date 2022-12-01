Яндекс Маркет

Товары IKEA снова доступны. Их можно приобрести на Яндекс Маркете

Георгий
IKEA

Ранее Яндекс Маркет выкупил у IKEA остаток товаров после закрытия. Начиная с сегодняшнего дня они будут представлены на виртуальных полках маркетплейса и доступны для приобретения.

Сейчас в ассортименте Яндекс Маркета постепенно появляется большой выбор знакомых товаров. Все они собраны на специальной витрине. Там уже доступна акула Блохэй за 1 499 р., которую перекупы перепродавали на Авито с гигантской накруткой.

Все товары IKEA для удобного поиска отсортированы по разделам:
Доставка пока доступна только для жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Жители других регионов смогут воспользоваться возможностью самовывоза из пунктов выдачи Яндекс Маркета в ближайшее время.

Напомним, что у нас есть промокод: REF_MZZAWCN (действителен до 31.12)
Он позволяет получить скидку 500 р. на первый заказ от 2 500 рублей в приложении Яндекс Маркета.
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Комментарии

Влад Соло
+576
Влад Соло
Нахой они нужны за эти деньги🤷‍♂️ В который раз пытаются «снова» толкнуть. Перекупам гнить в выгребной яме!
час назад в 14:47
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