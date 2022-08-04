Товары из IKEA появились на Яндекс Маркете. Нашли самые интересные

TRB335-AF

Комплекты со шведским качеством

Простыни на резинке

Столы и стулья

Стул деревянный раскладной. Легко и быстро складывается, что позволяет экономить свободное пространство. Выполнен из березы.

Стол журнальный Стилгрей. Столик интересен возможностью менять форму, отодвигая или задвигая дополнительную поверхность. Цвета два — белый и коричневый. Они органично смотрятся почти в любом интерьере.

Журнальный столик AIM. Минималистичный журнальный столик. Его можно использовать как подставку для ноутбука или сувениров, прикроватный столик для книг и чайный столик для завтраков.

Товары для дома

Например, набор посуды Arzberg из 12 предметов. В него входят тарелки, миски, кувшины, емкости для хранения сыпучих продуктов, а также чашки с ручками и без них.

Или органайзер для раковины Umbra Sling. Ручка удобно гнется и позволяет вешать органайзер на водопроводный кран или боковую сторону раковины. Подходит для хранения губок, щеток и прочих приспособлений для чистки и мытья.

Еще один товар, достойный внимания, — органайзер Umbra для аксессуаров. Очки, мобильные телефоны, ключи — все мелкие и часто теряющиеся предметы будут на месте.

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