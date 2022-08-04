Товары из IKEA появились на Яндекс Маркете. Нашли самые интересные

Денис
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Яндекс Маркет запустил официальный раздел товаров из IKEA. Компания устроила распродажу по случаю ухода из России. Официальный сайт стабильно падает из-за перегрузки, доставка осуществляется медленнее заявленных сроков. Яндекс Маркет — решение проблемы. 

Собрали четыре вида товаров, которые точно пригодятся вам дома. 

Цену на покупку можно снизить с помощью промокода TRB335-AF. Он дает скидку 300 руб. на первый заказ от 3000 руб. 

Комплекты со шведским качеством

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Классические комплекты постельного белья от IKEA. В них входят пододеяльник и две наволочки. Есть два варианта комплекта — 1,5-спальный и евро. 

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Простыни на резинке

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Изготавливаются из мягкого и дышащего материала, что ощущается тактильно.  Резинка позволяет сделать так, чтобы простыня не слезала с кровати. Есть четыре размера в зависимости от габаритов кровати. 

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Столы и стулья

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Мебель с узнаваемым дизайном IKEA. 
  • Стул деревянный раскладной. Легко и быстро складывается, что позволяет экономить свободное пространство. Выполнен из березы. 
  • Стол журнальный Стилгрей. Столик интересен возможностью менять форму, отодвигая или задвигая дополнительную поверхность. Цвета два — белый и коричневый. Они органично смотрятся почти в любом интерьере. 
  • Журнальный столик AIM. Минималистичный журнальный столик. Его можно использовать как подставку для ноутбука или сувениров, прикроватный столик для книг и чайный столик для завтраков. 

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Товары для дома

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Эти лоты позволят обустроить дом. Вот три, на наш взгляд, наиболее интересных: 
  • Например, набор посуды Arzberg из 12 предметов. В него входят тарелки, миски, кувшины, емкости для хранения сыпучих продуктов, а также чашки с ручками и без них. 
  • Или органайзер для раковины Umbra Sling. Ручка удобно гнется и позволяет вешать органайзер на водопроводный кран или боковую сторону раковины. Подходит для хранения губок, щеток и прочих приспособлений для чистки и мытья.
  • Еще один товар, достойный внимания, — органайзер Umbra для аксессуаров. Очки, мобильные телефоны, ключи — все мелкие и часто теряющиеся предметы будут на месте. 

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Комментарии

+184
B_R
А батарейки есть?
Сегодня в 17:31
#
+315
Geek
Акулу давайте:)))
Сегодня в 17:57
#
+5
kachumai
Я так и не нашёл кто им шторы делает…
Сегодня в 19:02
#
+3771
Gabriel
Я даже не представляю кто все это покупает)
Единственное что в своё время привлекло мое внимание это шкафы Пакс и мягкая мебель с обивкой из натуральной кожи.
И то я все это покуал чтобы обставить гардеробную жене.)
Сегодня в 19:07
#
tellurian
+4205
tellurian Gabriel
Я покупаю почти все в икее. Цена качество меня устраивает.
2 часа назад в 21:08
#
+3771
Gabriel tellurian
Я за вас очень рад, но качество мелочевки и прочей ерунды меня не устраивает.
И самое главное, то что сделано действительно хорошо, стоит дороже чем аналоги других производителей.
Скажем шкафы или диваны от 70 до 120 тыс.₽ вполне себе ничего , я бы даже сказал хорошо, хотя мебель долго не живет, ну в смысле живет, но безбожно теряет вид и форму(особенно мягкая)
Кухонная мебель это вообще аттракцион. Хотел купить в загородный дом. В итоге насчитали около 500000₽
Которые не соответствовали качеству, особенно фурнитура и лицевые панели.
час назад в 21:38
#
tellurian
+4205
tellurian Gabriel
У каждого свои запросы.
час назад в 21:52
#
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