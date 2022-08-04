Товары из IKEA появились на Яндекс Маркете. Нашли самые интересные

Яндекс Маркет запустил официальный раздел товаров из IKEA. Компания устроила распродажу по случаю ухода из России. Официальный сайт стабильно падает из-за перегрузки, доставка осуществляется медленнее заявленных сроков. Яндекс Маркет — решение проблемы.
Собрали четыре вида товаров, которые точно пригодятся вам дома.
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Комплекты со шведским качеством
Классические комплекты постельного белья от IKEA. В них входят пододеяльник и две наволочки. Есть два варианта комплекта — 1,5-спальный и евро.
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Простыни на резинке
Изготавливаются из мягкого и дышащего материала, что ощущается тактильно. Резинка позволяет сделать так, чтобы простыня не слезала с кровати. Есть четыре размера в зависимости от габаритов кровати.
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Столы и стулья
Мебель с узнаваемым дизайном IKEA.
- Стул деревянный раскладной. Легко и быстро складывается, что позволяет экономить свободное пространство. Выполнен из березы.
- Стол журнальный Стилгрей. Столик интересен возможностью менять форму, отодвигая или задвигая дополнительную поверхность. Цвета два — белый и коричневый. Они органично смотрятся почти в любом интерьере.
- Журнальный столик AIM. Минималистичный журнальный столик. Его можно использовать как подставку для ноутбука или сувениров, прикроватный столик для книг и чайный столик для завтраков.
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Товары для дома
Эти лоты позволят обустроить дом. Вот три, на наш взгляд, наиболее интересных:
- Например, набор посуды Arzberg из 12 предметов. В него входят тарелки, миски, кувшины, емкости для хранения сыпучих продуктов, а также чашки с ручками и без них.
- Или органайзер для раковины Umbra Sling. Ручка удобно гнется и позволяет вешать органайзер на водопроводный кран или боковую сторону раковины. Подходит для хранения губок, щеток и прочих приспособлений для чистки и мытья.
- Еще один товар, достойный внимания, — органайзер Umbra для аксессуаров. Очки, мобильные телефоны, ключи — все мелкие и часто теряющиеся предметы будут на месте.
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