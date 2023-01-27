ТВ-приставку H96 MAX RK3318 отдают на AliExpress с жирной скидкой. Чистый Android 11, подсветка с часами и голосовой пульт!





На AliExpress можно купить телевизионную приставку H96 MAX RK3318 на базе Android. Она очень популярна — уже более 76 тысяч покупок. Доступна быстрая доставка с российского склада за несколько дней.



Приставка H96 MAX RK3318 поддерживает разрешение вплоть до 4K с частотой 60 Гц. В качестве операционной системы используется чистый Android 11, но при желании можно перепрошить её на Android TV.



В наличии несколько конфигураций: 2 + 16 ГБ, 4 + 32 ГБ и 4 + 64 ГБ. В комплекте может быть пульт дистанционного управления со встроенным микрофоном и поддержкой Google Assistant или беспроводная мини-клавиатура с русифицированными клавишами. HDMI-кабель и блок питания вкладывают по умолчанию.







Судя по отзывам, приставка довольно шустрая, а приложения и игры на неё можно устанавливать из Play Маркета или с помощью APK-файлов. Память можно расширить с помощью карты microSD или внешнего накопителя, который подключается к USB-порту. Портов две штуки, поэтому можно подключить ещё и какой-нибудь аксессуар (например, геймпад).



Покупатели вполне довольны этой приставкой (средняя оценка 4,6 из 5). Правда, для улучшения охлаждения придётся поработать напильником — намазать термопастой под радиатором и прикрепить к корпусу 12-сантиметровый компьютерный вентилятор. Приставка приносит пользу, даже когда не используется — на корпусе есть часы с LED-подсветкой.



AliExpress даёт скидку в размере 200 рублей за каждые 2000 р. в цене товара, поэтому приставка H96 MAX RK3318 обойдётся вам очень дёшево — от 2000 р. и выше в зависимости от объёма памяти.



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