Этот усилитель для наушников со встроенным ЦАПом можно взять с большой скидкой





На AliExpress заметно снизилась цена на Fosi Audio Q4 Mini. Это усилитель для наушников, предназначенный для тех, кому звук от встроенной в ноутбук или компьютер звуковой карты кажется слишком тихим и невразумительным. Габариты скромные: 9,8×7,35×3,3 см.



Усилитель не поддельный, его продаёт официальный магазин компании Fosi, которая специализируется на разработке и выпуске аудиооборудования. Судя по динамике цен, недавно он стоил дороже, поэтому сейчас хороший момент, чтобы «прокачать» звук от ноутбука или ПК. Тем более, что его отправят с российского склада и бесплатно доставят в любой город почтой или курьером всего за несколько дней.



Fosi Audio Q4 Mini подключается к компьютеру через два разъёма USB: Type-C используется для питания и Type-B для передачи звукового потока. Также есть оптический и коаксиальный входы на случай подключения к аппаратуре, которая поддерживает эти интерфейсы (например, телевизор). На задней панели имеется линейный выход с RCA-разъёмами (они же «тюльпаны»), чтобы вывести звук на усилитель, а через него на колонки.







Высокоомные наушники этот усилитель не прокачает, а на 32 омах максимальная выходная мощность составляет 125 мВт, чего вполне достаточно для того, чтобы получать удовольствие от музыки или фильмов и хорошо слышать всё происходящее в играх. Переключаться между источниками сигнала можно тумблером на лицевой панели. Там же есть темброблок с подстройкой нижних и верхних частот. Выход для наушников только один — через 3,5-миллиметровый разъём, чего-то более серьёзного не предусмотрено. Производитель указывает, что здесь используется ЦАП MS8412, USB-декодер SA9023 или SA9123 (хотя покупатели находят внутри более простой чип C-Media CM6542), два операционных усилителя NE5532 на линейном выходе и усилитель MAX97220 на выходе для наушников. Не особо аудиофильский набор микросхем, но для своей цены это более чем шикарно. В комплекте три кабеля: USB для звука, USB для питания и оптический.



Судя по отзывам, эта небольшая коробочка оживляет акустику, добавляя глубины по всему диапазону, причём использовать усилитель можно в разных сетапах: как просто для подключения наушников к ноутбуку, так и для чего-то более серьёзного (например, в связке с телевизором, усилителем и колонками).



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