Увлажнитель воздуха незаменим осенью и зимой. Тут — 5 лучших моделей и 1 бонус по приятным ценам

В холодное время года воздух на улице становится менее влажным, батареи и обогреватели дополнительно поджаривают его в помещении, в результате чего он становится крайне сухим и некомфортным. Не спасают ни проветривание, ни мокрое бельё на батареях, обязательно нужен ультразвуковой увлажнитель. В нашей подборке — наиболее удачные модели с «Яндекс Маркета», которые сейчас продаются со скидками.



Deerma DEM-F600 — 1722 р.









Deerma — это бренд Xiaomi, который предлагает недорогие и качественные устройства с лаконичным и хорошо продуманным дизайном. Объём бака составляет 5 литров, поддерживаются три режима работы с разной интенсивностью рассеивания пара, есть встроенный индикатор влажности, продолговатое окошко, через которое видно остаток воды, а также имеется таймер выключения через заданный период времени (от 1 до 12 ч). При производительности 340 мл/ч воды хватает на 15 часов, то есть заливать её придётся раз в день или через день. Залив снизу, что не очень удобно. Внутри есть небольшая силиконовая ванночка для ароматического масла или парфюма, ароматизатор не смешивается с водой и не налипает на внутренние стенки. Пульта дистанционного управления и сопряжения со смартфоном не предусмотрено. Модель красивая, надёжная и недорогая. Как говорят продавцы на рынке — у меня у самого такая (и это правда).

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