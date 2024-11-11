Увлажнитель воздуха незаменим осенью и зимой. Тут — 5 лучших моделей и 1 бонус по приятным ценам

В холодное время года воздух на улице становится менее влажным, батареи и обогреватели дополнительно поджаривают его в помещении, в результате чего он становится крайне сухим и некомфортным. Не спасают ни проветривание, ни мокрое бельё на батареях, обязательно нужен ультразвуковой увлажнитель. В нашей подборке — наиболее удачные модели с «Яндекс Маркета», которые сейчас продаются со скидками.
Deerma DEM-F600 — 1722 р.
Deerma — это бренд Xiaomi, который предлагает недорогие и качественные устройства с лаконичным и хорошо продуманным дизайном. Объём бака составляет 5 литров, поддерживаются три режима работы с разной интенсивностью рассеивания пара, есть встроенный индикатор влажности, продолговатое окошко, через которое видно остаток воды, а также имеется таймер выключения через заданный период времени (от 1 до 12 ч). При производительности 340 мл/ч воды хватает на 15 часов, то есть заливать её придётся раз в день или через день. Залив снизу, что не очень удобно. Внутри есть небольшая силиконовая ванночка для ароматического масла или парфюма, ароматизатор не смешивается с водой и не налипает на внутренние стенки. Пульта дистанционного управления и сопряжения со смартфоном не предусмотрено. Модель красивая, надёжная и недорогая. Как говорят продавцы на рынке — у меня у самого такая (и это правда).
Тоже довольно стильная модель, причём — с верхним заливом воды. Объём 2,5 литра, производительность 300 мл/ч, есть функция ароматизации и настройка интенсивности испарения. Ни пульта, ни управления через приложения не предусмотрено, что вполне простительно за такие деньги.
Neoline Ready NHE 300 — 2052 р.
Правда, похоже на колонку Harman Kardon Aura? Дизайн наверняка был слизан оттуда, и здесь он даже более практичен, ведь сразу можно увидеть, сколько воды осталось. Объём 4,2 литра, расход 300 мл/ч, время работы — 14 часов. Производитель обещает, что керамический фильтр смягчает воду и предотвращает появление налёта на стенках, но это больше похоже на маркетинговую пургу. Вода заливается сверху, есть настройки мощности, внутри предусмотрен картридж для налива водорастворимого ароматизатора.
Deerma DEM-F951W — 6422 р.
Гораздо более серьёзная модель, чем все перечисленные выше. В резервуар помещается 4,8 литра воды, скорость испарения — до 300 мл/ч. Есть таймер выключения (от 1 до 12 ч), возможность автоматически поддерживать заданную влажность (от 30% до 80%), резервуар для аромамасла. Управлять работой этого увлажнителя можно со смартфона с помощью «Алисы» (правда, заливать воду всё равно придётся вручную).
Marta MT-2698 — 1874 р.
Не особо популярная модель на «Яндекс Маркете», хотя здесь она стоит дешевле, чем на других маркеплейсах, где продаётся гораздо успешнее. Отличительные особенности — испарение тёплой воды и дезинфекция ультрафиолетом, который убивает в ней всё живое и потенциально опасное для органов дыхания. Резервуар ёмкостью 4,6 литра с верхним доливом рассчитан на 13-37 часов в зависимости от интенсивности испарения. Имеется пульт дистанционного управления и аромадиффузор для водорасторимых масел. Встроенный гигростат позволяет автоматически отключать или включать увлажнение для поддержания желаемой влажности.
One more thing…
В дополнение к увлажнителю можем посоветовать купить термометр со встроенным датчиком влажности. Дело в том, что встроенный в увлажнитель датчик показывает завышенное значение, поскольку находится в непосредственной близости к источнику распыления воды. Отдельное устройство, если поставить его подальше, работает более честно и не привирает.
Не забывайте о мерах предосторожности при использовании увлажнителя. Не ставьте его на деревянные или бумажные поверхности и рядом с электроникой, следите, чтобы под ним не скапливалась лужа и время от времени обрабатывайте внутреннюю часть корпуса чем-то, что уничтожает плесень и бактерии (спиртом, перекисью водорода, лимонной кислотой). Также не допускайте излишней влажности в помещении, из-за неё могут портиться вещи, заводиться болезнетворная живность и возникать болезни дыхательных путей.