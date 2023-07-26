В Китае изобрели очки от укачивания. На AliExpress они продаются за копейки

Александр


В соцсетях активно обсуждают простой, но эффективный аксессуар — очки, которые помогают бороться с укачиванием в поездках. Они стали популярны на YouTube, в TikTok и Telegram-каналах.

У этих очков нет линз, но есть четыре кружка, чуть менее чем наполовину заполненных синей жидкостью. Эта жидкость обманывает вестибулярный аппарат и мозг — человек перестаёт замечать укачивающие движения, ему кажется, что он находится на ровной поверхности. Их можно использовать во время путешествия в автомобиле, поезде, самолёте, на катере и любых других транспортных средствах, на которых могут возникнуть приступы головокружения и тошноты из-за укачивания.

Эти очки производят в Китае, поэтому их можно приобрести на AliExpress. Стоят очень дешево — в десять раз меньше стоимости чистки салона автомобиля.

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Комментарии

kardigan
+3115
kardigan
Годная штука. Меня капец как шатает при сильной волне.
Сегодня в 13:39
#
+4236
Gabriel
Господи, ерунда то какая.
Во первых сам механизм не до конца понятен и изучен, только теория.
Даже теория применима только к здоровым людям.
Кинетоз может наблюдаться при скрытых формах некоторых болезней:
Рассеянный склероз ( начальная стадия)
Опухоль мозга
Мозговые инфекции.
Там список побольше, я всего не помню.
Сегодня в 14:04
#
Pavel Nikiforov
+604
Pavel Nikiforov
Китайцы? Серьезно? Ситроен такие очки с каким-то своим семейным авто еще лет 20 назад продавал 🤣
2 часа назад в 15:10
#
–35
OnVoG
Кузнецову дали выход в интернет? Новости с душком поползли
2 часа назад в 15:42
#
–35
OnVoG
2018 год. Очки изобрел Ситроен.
Но Кузнецов есть Кузнецов. Копипаста бездумно — тяп ляп и готово. Несите зарплату
2 часа назад в 15:44
#
–35
OnVoG
Прикольно кстати Кузнецов мыслит — если что-то производится, например, в Китае, значит там это и придумали ))
2 часа назад в 15:46
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