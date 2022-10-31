В продаже появился NexPad — это второй экран для вашего смартфона, планшета или ноутбука





Около десяти месяцев назад компания Nex Computer анонсировала выпуск необычного и очень интересного аксессуара для мобильных устройств и компьютеров — NexPad. Теперь этот гаджет начал продаваться в некоторых странах.



NexPad — портативный экран, на котором можно выводить информацию со смартфона, планшета, ноутбука или персонального компьютера, значительно расширяя рабочее пространство.



NexPad выглядит как планшет и обладает 12-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением Full HD. Масса — 736 г, габариты 277×250×63 мм. NexPad подключается к источнику изображения через порт USB 3.1 Type-C или mini HDMI 2.0. Также в наличии порт USB 2.0 Type-C для передачи данных. В нижней части корпуса размещён магнит для крепления основного устройства. Если корпус смартфона, планшета и другого устройства, с которым вы используете NexPad, не магнитится можно наклеить на него специальные металлические пластины, добавляющие ему такую возможность.







Nex Computer продаёт NexPad за 249 долларов и берёт за доставку 19 долларов. Прямой доставки в Россию, к сожалению, нет, компания отправляет товар только на адреса в США и Канаде.

