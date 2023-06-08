В России появился Xiaomi 13 Ultra за 140 тысяч рублей. На AliExpress он намного дешевле!

Александр



Российские магазины начали продажи смартфона Xiaomi 13 Ultra. Во всех торговых точках он продаётся за 140 тысяч рублей.

При оформлении предзаказа к смартфону перелагаются смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro, которые обычно продаются за 20 тысяч рублей. Товары будут доставлены покупателям с 15 июня.

Xiaomi 13 Ultra является самым навороченным смартфоном Xiaomi на данный момент. Новинка получила чип Snapdragon 8 Gen 2, OLED-экран производства TCL диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 2600 нит, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 объёмом 256 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 90-ваттной проводной и 54-ваттной беспроводной зарядкой. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а в основную установлены четыре сенсора Sony: главный, сверхширик, телефото и перископ (все по 50 Мп).

В Китае Xiaomi 13 Ultra продаётся гораздо дешевле — за 5999 юаней (меньше 70 тысяч рублей). На AliExpress его можно купить по цене от 86,5 тысяч рублей и выше в зависимости от объёма памяти.

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Комментарии

YABLOKOFON
+177
YABLOKOFON
Всех купивших сяоми за 140к можно отправлять в очередь в дурку,
час назад в 18:40
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tellurian
+4940
tellurian
Хотелось бы увидеть того, кто купит этот смартфон за 140000₽.
Понять чем человек занимается по жизни.
38 минут назад
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