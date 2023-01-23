В Яндекс Маркете начались Кибернедели — скидки до 70%

Николай
iPhone 11

В маркетплейсе Яндекс Маркет стартовала распродажа «Кибернедели» со скидками до 70 процентов. В этой небольшой заметке собрали интересные товары, полезные ссылки и промокоды.

iPhone 11 64 ГБ за 35 990 р.

iPhone 11

Есть возможность оплаты «Сплитом» — в рассрочку на 2, 4 или 6 месяцев. Со скидкой только модель черного цвета. Напомним, у него 6,1-дюймовый IPS-дисплей, двойная камера на 12 МП, а у корпуса степень защиты IP68.

realme 10 4/128 ГБ за 15 990 р.

realme 10

Также, как и с предыдущим товаром — есть возможность оплаты «Сплитом». Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 90 Гц. Основная камера двойная с главным модулем на 50 МП. Есть NFC для бесконтактной оплаты.

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 за 18 617 р.

Apple AirPods Pro 2

Прошлогодняя модель от Apple с прокачанными звучанием и шумодавом. Подробности читайте в нашем обзоре. Наушники получили степень защиты IPX4. Есть беспроводная зарядка MagSafe. Товар можно оплатить «Сплитом».

Консоль Microsoft Xbox Series S за 24 974 р.

Xbox Series S

При необходимости можно оплатить «Сплитом». В комплекте имеется геймпад белого цвета. За такой ценник получается отличная машинка для Game Pass, а также потянет все актуальные новинки. Корпус очень компактный — не займет много места в тумбе.

Наличие и цены актуальный на момент публикации.

Промокод

Можно получить дополнительную скидку 500 р. Для этого перед оплатой в корзине введите промокод: REF_HHPZEUF. Он действует на первый заказ в приложении от 2 500 р, до 22 февраля.

Полезные ссылки

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Комментарии

+52
Keks08
Норм такой промокод. Как раз себе баллы набить.))
Вчера в 20:08
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tellurian
+4965
tellurian
Наушники дорого. 16000₽ можно купить.
Вчера в 21:22
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