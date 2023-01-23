В Яндекс Маркете начались Кибернедели — скидки до 70%

В маркетплейсе Яндекс Маркет стартовала распродажа «Кибернедели» со скидками до 70 процентов. В этой небольшой заметке собрали интересные товары, полезные ссылки и промокоды.
iPhone 11 64 ГБ за 35 990 р.
Есть возможность оплаты «Сплитом» — в рассрочку на 2, 4 или 6 месяцев. Со скидкой только модель черного цвета. Напомним, у него 6,1-дюймовый IPS-дисплей, двойная камера на 12 МП, а у корпуса степень защиты IP68.
realme 10 4/128 ГБ за 15 990 р.
Также, как и с предыдущим товаром — есть возможность оплаты «Сплитом». Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 90 Гц. Основная камера двойная с главным модулем на 50 МП. Есть NFC для бесконтактной оплаты.
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 за 18 617 р.
Прошлогодняя модель от Apple с прокачанными звучанием и шумодавом. Подробности читайте в нашем обзоре. Наушники получили степень защиты IPX4. Есть беспроводная зарядка MagSafe. Товар можно оплатить «Сплитом».
Консоль Microsoft Xbox Series S за 24 974 р.
При необходимости можно оплатить «Сплитом». В комплекте имеется геймпад белого цвета. За такой ценник получается отличная машинка для Game Pass, а также потянет все актуальные новинки. Корпус очень компактный — не займет много места в тумбе.
Наличие и цены актуальный на момент публикации.