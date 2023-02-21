Vivo запустила масштабную распродажу — все смартфоны бренда можно урвать с хорошими скидками

Фархад

Vivo V25

Компания Vivo анонсировала акцию в честь Дня защитника Отечества, в рамках которой можно купить смартфон с экономией до 15 000 рублей или получить в подарок TWS-наушники.

До 28 февраля бренд дарит беспроводные наушники Vivo TWS 2e всем покупателям топового Vivo V25 Pro, обзор которого есть у нас на сайте.

Vivo V25 Pro

В рамках акции можно получить приличную скидку по промокоду FORMEN на все популярные модели, включая Vivo X50, Vivo V23, Vivo T1, Vivo V25e, Vivo Y35 и многие другие устройства. Размер скидки непосредственно зависит от конкретного девайса.

Vivo V25e

Кроме того, на некоторые девайсы действуют «Супер скидки». Купить смартфоны с жирными скидками и быстрой доставкой из России можно на сайте Vivo. Акция продлится до конца февраля.
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Источник:
Vivo
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