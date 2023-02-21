Vivo запустила масштабную распродажу — все смартфоны бренда можно урвать с хорошими скидками

Компания Vivo анонсировала акцию в честь Дня защитника Отечества, в рамках которой можно купить смартфон с экономией до 15 000 рублей или получить в подарок TWS-наушники.
До 28 февраля бренд дарит беспроводные наушники Vivo TWS 2e всем покупателям топового Vivo V25 Pro, обзор которого есть у нас на сайте.
В рамках акции можно получить приличную скидку по промокоду FORMEN на все популярные модели, включая Vivo X50, Vivo V23, Vivo T1, Vivo V25e, Vivo Y35 и многие другие устройства. Размер скидки непосредственно зависит от конкретного девайса.
Кроме того, на некоторые девайсы действуют «Супер скидки». Купить смартфоны с жирными скидками и быстрой доставкой из России можно на сайте Vivo. Акция продлится до конца февраля.