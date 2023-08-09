VK Play бесплатно раздает «Кружлевку» — российскую игру про НЛО в колхозе

Артем
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Интерактивная новелла получила 97% положительных отзывов из 200 обзоров. 

Сюжет игры разворачивается в 1992 году. Уставшие от перетрясок в стране, жители деревни «Кружлевка» в довесок встречаются с инопланетным разумом. Именно простым крестьянам придется встречать хлебом и солью неизвестную цивилизацию. 

Однако гости не спешат знакомиться с разумной расой и начинают изучать людей через их желания, которые с лёгкостью исполняются внутри летающей тарелки. Понаблюдав за обитателями планеты, зеленые человечки быстро смекнули, что не стоит пускать на борт корабля всех подряд, ведь во всей вселенной не найдётся другого вида, который так легко производил на гостей столь дурное впечатление! Решающим словом перед отправкой жителей к инопланетянам становится Валерий Михайлович, председатель колхоза и самый авторитетный представитель человечества в радиусе ста километров.
Игрокам предстоит влиять на развитие событий посредством диалогов. В игре простенькая, но приятная графика и знакомая российским пользователям атмосфера быта простых деревенских жителей. Сейчас «Кружлевка» доступна для бесплатного скачивания в сервисе VK Play.

Системные требования:

ОС: Windows 7 и выше
Процессор: Intel Core i5
Оперативная память: 4 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 650
DirectX: Версии 11
Место на диске: 3 ГБ

Скачать игру «Кружлевка» из VK Play

5
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Источник:
VK Play
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Комментарии

+142
Nixon
Так «Кружлевка» или Кужлёвка
Сегодня в 19:35
#
GSmirnov
+578
GSmirnov
1 слово с картинки без ошибки не могут перепечатать. Клиника же
42 минуты назад
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