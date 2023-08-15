Внешний SSD от Samsung с ударопрочным корпусом и высокой скоростью сливают с приличной скидкой

Фархад
Samsung T7

Каждый пользователь ПК или Mac рано или поздно сталкивается с катастрофической нехваткой памяти на компьютере. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, когда нужно выбирать файлы для безвозвратного удаления, лучше заранее прикупить внешний накопитель. Как раз сейчас на Яндекс Маркете флагманский SSD Samsung T7 Shield можно купить по самой низкой цене.

Samsung T7

Samsung T7 Shield — компактный и быстрый внешний SSD-накопитель (PCIe NVMe) со скоростью чтения/записи 1050 Мбит/с. Он оснащён портом USB 3.2 Gen 2 и ударопрочным корпусом из эластомера. Производитель заявляет, что девайс может выдержать падение с высоты до 3 м.

Кроме того, T7 Shield защищён от влаги и пыли по стандарту IP65. В комплект входит сразу два кабеля с USB-A и USB-C, поэтому его можно подключить к любому ПК, планшету, консоли или даже смартфону.

Samsung T7

Несмотря на колебания курса рубля, на Яндекс Маркете топовый Samsung T7 Shield на 1 ТБ всё ещё можно урвать за 9890 рублей и получить до 10% кэшбека в некоторых банках. Если вы давно планировали купить такой накопитель, советуем поспешить, ведь цены могут взлететь в любой момент.
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Источник:
Яндекс Маркет
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