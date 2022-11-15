AliExpress

С этой электрической воздуходувкой с AliExpress вся ваша техника будет чистой и прослужит вам дольше

Александр


Мы нашли на AliExpress воздуходувку ICANZUO, предназначенную для выдувания пыли из электроники (компьютеров, ноутбуков, клавиатур, игровых приставок, телевизоров, акустических устройств и прочего). Она работает от электричества, причём есть как проводная модель, так и модели со встроенным аккумулятором.

Эту воздуходувку также можно использовать для домашней приборки — например, чтобы выдуть пыль и грязь из окон, батареи, из-под мебели и других труднодоступных мест. Мощность выдува усиливается специальным фильтром с небольшими отверстиями. Модели, оснащённые аккумулятором, заряжаются через порт USB Type-C, в комплекте есть кабель, а также трубка со щёткой щётка для уборки застарелой пыли, прилипшей к поверхности.

Судя по отзывам, пользователей радует, что воздуходувка многоразовая, в отличие от баллонов со сжатым воздухом, которые продаются в магазинах электроники примерно по 250-300 рублей за штуку.

Воздуходувка продаётся по ценам от 1600 до 3700 рублей в зависимости от наличия аккумулятора и его ёмкости, мощности встроенного мотора, силы обдува и других параметров. Производитель предусмотрел доставку с российского склада, поэтому товар будет у вас уже через несколько дней после покупки.

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